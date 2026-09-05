Aktora zmieniono w trakcie zdjęć. Decyzja kosztowała miliony

Terrence Howard, "Iron Man 2"

Terrence Howard wcielił się w "Iron Manie" z 2008 roku w Jamesa "Rhodeya" Rhodesa, najlepszego przyjaciela superbohatera granego przez Roberta Downeya Jr. W sequelu z 2010 roku i kolejnych filmach Kinowego Uniwersum Marvela zastąpił go Don Cheadle. Początkowo uważano, że za decyzją stały pieniądze. Gdy rozpoczynano prace nad pierwszym "Iron Manem", Howard był po nominacji do Oscara za "Pod prąd". Downey Jr. uchodził natomiast za trudnego aktora, znanego z licznych ekscesów. Jednak jego występ w roli Tony'ego Starka uczynił go gwiazdą i odpowiadał za wielki sukces filmu, a także późniejszych produkcji z serii.

Według "Entertainment Weekly" Howard miał otrzymać za pierwszego "Iron Mana" większą gażę od Downeya Jr. Był pierwszym zaangażowanym aktorem, a jego umowy nie można było później renegocjować. Jednak sytuacja wyglądała inaczej, gdy rozpoczęto przygotowania do kontynuacji. "Osoba, której pomogłem zostać Iron Manem, wzięła pieniądze, które powinny trafić do mnie, a potem wypchnęła mnie z produkcji" - grzmiał Howard. Nieoficjalnie mówiło się, że za udział w sequelu miał otrzymać o połowę mniejszą gażę od poprzedniej. Pojawiły się także informacje, że twórcy nie byli zadowoleni z jego zachowania na planie i występu. Reżyser Jon Favreau i producenci spędzili dużo czasu na montażu i dokrętkach jego scen. Gdy zapadła decyzja o zatrudnieniu Cheadle'a, Howard nazwał to "największym zaskoczeniem w swoim życiu".

W marcu 2026 roku aktor był gościem "PBD Podcast". Przywołał wtedy historię, która według niego miała wpływ na jego odejście z "Iron Mana 2". W 2007 roku promował film "Odważna", w którym bohaterka Jodie Foster brała sprawiedliwość w swoje ręce po napadzie i zabójstwie swojego partnera. W czasie konferencji prasowej jeden z dziennikarzy spytał, dlaczego nazwisko aktora nie jest równie widoczne w promocji filmu, co jego ekranowej partnerki. Howard wyraził swoje niezadowolenie tym faktem.

Po wszystkim producent Joel Silver wziął go na bok. "Powiedział: 'twojego nazwiska nie ma wyszczególnionego nad tytułem, bo nie jesteś gwiazdą tego filmu. Jest nią Jodie. Jeśli dostaniesz za to nominację do Oscara, to za rolę drugoplanową, a nie pierwszoplanową. A ja na to: 'dzięki, że mi to powiedziałeś, rozumiem. Pamiętaj jednak, że jestem mężczyzną, tak jak ty, i jeśli jeszcze raz odezwiesz się do mnie w ten sposób, wybiję ci wszystkie zęby'" - wspominał aktor. Drugą producentką "Odważnej" była Susan Downey, żona gwiazdy "Iron Mana". "Osiem miesięcy później straciłem rolę Rhodeya. Jestem pewny, że [sytuacja z Silverem] miała na to wpływ".

Robert Downey Jr. i Terrence Howard w filmie "Iron Man" Paramount Pictures / Marvel Studios East News

Johnny Depp, "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć: Tajemnice Dumbledore'a"

Johnny Depp wcielił się w Gellerta Grindelwalda, głównego antagonistę dwóch części "Fantastycznych zwierząt", serii prequeli sagi o Harrym Potterze. Aktor miał powrócić w "Tajemnicach Dumbledore'a", które weszły do kin w 2022 roku. Jednak w 2018 roku tabloid "The Sun" opublikował artykuł, oskarżający Deppa o przemoc wobec jego byłej żony Amber Heard. Odtwórca roli Grindelwalda wytoczył wydawcy proces o zniesławienie, który przegrał. Wtedy wytwórnia Warner Bros. wymogła na nim rezygnację z projektu. Rola złego czarodzieja powędrowała do Madsa Mikkelsena.

Warner poinformował o sytuacji w krótkim oświadczeniu z 2020 roku. "Johnny Depp odchodzi z serii 'Fantastyczne zwierzęta'. Dziękujemy mu za jego pracę w dotychczasowych filmach. Trzecia część znajduje się w produkcji, a rola Gellerta Grindelwalda zostanie zrecastowana" - czytaliśmy w nim.

"Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż zostałem poproszony przez Warner Bros. o rezygnację z roli Grindelwalda w 'Fantastycznych zwierzętach', co uszanowałem i na co się zgodziłem" - napisał Depp w swoim oświadczeniu. Pięć lat później w rozmowie z "The Telegraph" wypowiedział się nieco ostrzej. "To stało się w ułamku sekundy. Przecież już kręciliśmy film. Chcieli, żebym zrezygnował. Ja odebrałem to tak, jakby chcieli, żebym poszedł na emeryturę. […] Niech spadają. Nie da się mnie tak łatwo załatwić. Jeśli myśleli, że mogli mnie zranić bardziej, niż to, co mnie dotychczas spotkało, bardzo się mylili".

Mikkelsen nie wypowiadał się o oskarżeniach wobec Deppa. Zaznaczył jednak, że nie zamierzał odciąć się od kreacji swojego poprzednika. "Musi powstać jakieś połączenie pomiędzy tym, co zagrał Johnny, a tym, co ja zamierzam zrobić z tą postacią. Jednocześnie chcę, żeby to był 'mój' występ. Znaleźliśmy kilka szczegółów, które sprawią, że obie kreacje Gellerta nie będą istnieć w zupełnym oderwaniu od siebie. Jego postać została wcześniej mistrzowsko stworzona przez Deppa" - mówił w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Z powodu oskarżeń Heard Depp zniknął na kilka lat z ekranów. Gdy wygrał proces z byłą żoną, zaczął powoli odbudowywać swoją pozycję. Natomiast seria "Fantastyczne zwierzęta" zakończyła się na "Tajemnicach Dumbledore'a".

Johnny Depp w filmie "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" Everett Collection East News

Stuart Townsend, "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

Dziś nikt nie wyobraża sobie, by w Aragorna we "Władcy Pierścieni" nie wcielił się Viggo Mortensen. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że aktor dołączył do obsady trylogii Petera Jacksona po rozpoczęciu zdjęć.

Pierwotnie w postać miał się wcielić niespełna trzydziestoletni Irlandczyk Stuart Townsend. Aktor zjawił się w Nowej Zelandii, gdzie przez dwa miesiące przygotowywał się do występu. Na chwilę przed pierwszym klapsem został zwolniony. Oficjalne powody tej decyzji nie są znane.

"Ćwiczyłem sceny i trenowałem walkę mieczem przez dwa miesiące, a na dzień przed rozpoczęciem zdjęć mnie zwolnili. A potem powiedzieli mi jeszcze, że mi nie zapłacą, bo z mojego kontraktu wynikało, że nie pracowałem przy produkcji przez wystarczająco długi czas. Ciężko mi się z nimi żyło, więc czułem ulgę, przynajmniej dopóki nie powiedzieli mi, że nie dostanę ani grosza. Nie mam nic dobrego do powiedzenia o ludziach, którzy tym zarządzali, naprawdę nie mam. Reżyser mnie zatrudnił, a potem stwierdził, że lepiej będzie wziąć kogoś starszego ode mnie o 20 lat" - mówił Townsend w 2002 roku w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Nieoficjalnie pojawiły się jednak informacje, że przyczyną jego zwolnienia było jego zachowanie wobec członków obsady i ekipy. Townsend miał z nimi bez przerwy wchodzić w konflikt, a także nie przykładać się do treningów. Jackson zdecydował się zastąpić go Mortensenem, który także brał udział w castingu. Aktor musiał szybko podjąć decyzję i zjawić się w Nowej Zelandii następnego dnia. Miał opory, bo czuł się niezręcznie, otrzymując rolę po kimś innym. "Zastanawiałem się, czy spotkam aktora, którego zastąpię. Gdy przybyłem, jego już nie było. Zostałem wrzucony w tę sytuację i pozostało mi tylko dać z siebie wszystko" - wspominał w rozmowie z "The Independent".

Viggo Mortensen w filmie "Władca Pierścieni: Dwie wieże" New Line Cinema/Courtesy Everett Collection East News

Eric Stoltz, "Powrót do przyszłości"

Twórcy od początku widzieli w roli Marty'ego McFlya, głównego bohatera "Powrotu do przyszłości", Michaela J. Foxa. Problemem okazała się dostępność aktora. Fox był w tamtym czasie gwiazdą sitcomu "Family Ties" i miał bardzo napięty harmonogram. Szybko okazało się, że "wypożyczenie" go na plan filmowy jest niemożliwe. Zdecydowano się więc na zatrudnienie Erica Stoltza, który otrzymał świetne recenzje za "Maskę" Petera Bogdanovicha.

Szybko okazało się, że reżyser Robert Zemeckis i scenarzysta Bob Gale mają inną wizję postaci od aktora. Film miał być dynamiczną komedią przygodową. Tymczasem podejście Stoltza było bardziej dramatyczne i poważne. Nie potrafił wejść w rytm Kina Nowej Przygody. Zemeckis i Gale czuli, że interpretacja aktora negatywnie wpływa na konstrukcję filmu. Stoltz nie wypadał także najlepiej w parze z granym przez Christophera Lloyda doktorem Emmettem Brownem. Przy nim naukowiec wypadał na zbyt przerysowanego. Wszyscy doszli do wniosku, że dobry aktor otrzymał rolę, do której nie pasuje.

Ekipa filmowa zwróciła w pewnym momencie uwagę, że twórcy prosili o nierozbieranie scenografii, a niektóre sceny realizowano tak, by w kadrze nie znalazła się twarz Stoltza. Po ponad sześciu tygodniach zdjęć Zemeckis poinformował aktora, że zostanie on zastąpiony. Jak wspominał, była to "najtrudniejsza rozmowa" w jego karierze. Zmiana aktora wiązała się z ponownym nagraniem całych sekwencji, dopasowaniem ujęć, ponowną choreografią scen, a często też zmianą ich tempa. Wymagała także zbudowania relacji następcy Stoltza z pozostałymi członkami obsady. Straty wynikające z jego zwolnienia wyceniono na cztery miliony dolarów.

Reżyser i producenci zdecydowali się wrócić do Foxa. Aktor otrzymał tym razem zgodę od producentów "Family Ties". Pracował nad dwoma projektami równolegle. Za dnia przebywał na planie serialu, a wieczorem i nocą kręcił "Powrót do przyszłości". Kierowca odwoził go do domu, a czasem wręcz zanosił do łóżka, bo aktor był tak zmęczony. Po latach stwierdził, że intensywna praca się opłaciła. "Powrót do przyszłości" okazał się hitem, a Fox powtórzył swoją rolę w dwóch sequelach.

Michael J. Fox w filmie "Powrót do przyszłości" CAP/NFS East News

Kevin Spacey, "Wszystkie pieniądze świata"

We "Wszystkich pieniądzach świata" z 2017 roku Ridleya Scotta Kevin Spacey grał miliardera J. Paula Getty'ego, którego wnuk zostaje porwany dla okupu. Ukryty pod tonami charakteryzacji aktor był wymieniany jako jeden z faworytów do Oscara. Spacey odgrywał także centralną rolę w promocji filmu.

Wtedy pojawiły się oskarżenia wobec aktora, który miał nagabywać młodszych kolegów po fachu i odnosić się nieodpowiednio do członków ekipy. Chociaż Spacey próbował ograniczyć szkody na swoim wizerunku, nikt nie dał mu wiary. Usunięto go z obsady serialu Netfliksa "House of Cards". Natomiast Scott stwierdził, że wszystkie sceny z Gettym zrealizuje jeszcze raz z nowym aktorem. "Podjąłem decyzję w mgnieniu oka. Nie mogłem pozwolić, by zachowanie jednej osoby przekreśliło premierę filmu" - mówił reżyser.

Spaceya zastąpił 88-letni wówczas Christopher Plummer. 22 sceny nakręcono w dziewięć dni. Cztery dni później pierwszą wersję montażową pokazano przedstawicielom Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Plummer otrzymał za swój występ nominację do Złotego Globu. Później miał też szansę na Oscara. Realizacja dokrętek z Plummerem pochłonęła 10 milionów dolarów.

Kevin Spacey w scenie usuniętej z filmu "Wszystkie pieniądze świata" Tri-Star East News



