"Wiele lat temu 'Deadpool' został nakręcony dzięki fanom. Wczoraj, dziesięć lat po premierze pierwszego filmu i dwa lata po 'Deadpool & Wolverine', poczułem, że mam ogromne szczęście, mogąc znaleźć się na scenie Comic Conu w San Diego w towarzystwie ludzi, których bezkompromisowe oddanie wnosi tak wiele radości do tego świata" - napisał Reynolds na swoim profilu w portalu X.

Do wiadomości załączył kompilację zdjęć i filmów ze swojego pobytu na konwencie: spotkania z fanami oraz występ na panelu Marvel Studios u boku Roberta Downeya Jr. i innych gwiazd "Avengers: Doomsday". Można go zobaczyć TUTAJ.

Ryan Reynolds zaskoczył fanów w czasie Comic Conu w San Diego

W czasie zapowiedzi nadchodzącego widowiska Reynolds, przebrany z szary kostium Deadpoola, znany z komiksu "X-Force", zażartował, że nazywa się Ricky i uprawia intensywny cosplay. Następnie dodał: "Pierwsze pytanie kieruję do pana Paula Rudda. Gdzie jest Thor i dlaczego płakał?". Nawiązał tym samym do sceny z filmu "Deadpool & Wolverine", w której nordycki bóg piorunów grany przez Chrisa Hemswortha zdaje się trzymać umierającego Deadpoola. Akcja tej sekwencji rozgrywa się w przyszłości.

Rudd rzucił z przekąsem: "Jest fanem Wrexham?", szydząc z drużyny piłkarskiej, której właścicielami są Reynolds i jego przyjaciel Rob McElhenney. Reynolds odparował: "Doskonale wiesz, dlaczego płakał".

Po chwili milczenia wyraźnie przygaszony Deadpool zapytał: "Rozumiem. Czyli nie ma żadnych dodatkowych zdjęć, przekroczeń budżetu, może jakichś przesłuchań na ostatnią chwilę?". Następnie gwiazdor rzucił szorstko: "Nie mam więcej pytań. Happy Hogan, podstaw samochód. Wychodzimy". Następnie Reynolds upuścił mikrofon i wyszedł z Hali H. Chociaż oficjalnie nie potwierdzono jego udziału w "Avengers: Doomsday", wydaje się, że Deadpool pojawi się w filmie.

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday"

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Evans (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".