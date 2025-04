Aktor "Spider-Mana" zaskoczył fanów w Polsce. Tego nikt się nie spodziewał

Gwiazdor "Spider-Mana" odkrywa rodzinne sekrety w programie BBC

Andrew Garfield, jeden z najbardziej cenionych aktorów młodego pokolenia w Hollywood, przyleciał niedawno do Polski. Choć w przeszłości kojarzony głównie z rolą Petera Parkera w serii "Spider-Man", dziś zachwyca widzów kreacją w melodramacie "Sztuka pięknego życia". Jednak jego ostatnia podróż miała zupełnie inny cel niż promocja filmowa. Garfield odwiedził Kielce, by poznać historię swojej rodziny. Jak się okazuje, ma polskie korzenie!



"W jakiś tajemniczy sposób Kielce wydają mi się znajome. [...] Uderza mnie, że gdyby Ludwig nie zdecydował się opuścić Kielc, mój ojciec nigdy by się nie urodził, ja i brat nigdy byśmy się nie urodzili" - cytuje Andrew Garfielda portal The Mirror.

Powiązany z legendą. Andrew Garfield spokrewniony z Władysławem Szpilmanem

Wizyta aktora w Polsce była częścią programu BBC "Who Do You Think You Are?", w którym celebryci odkrywają swoje pochodzenie. Kamery zarejestrowały momenty, gdy Garfield - poruszony i zaintrygowany - poznaje dzieje swoich przodków. Wszystko zaczęło się od starego, czarno-białego zdjęcia pradziadków: Sary Kupczyk i Ludwiga Garfinkela. Ich rodzina wyemigrowała do Wielkiej Brytanii w 1909 roku i to właśnie tam zmienili nazwisko na "Garfield".

Co ciekawe, aktor jest spokrewniony z Władysławem Szpilmanem - wybitnym pianistą, którego dramatyczne losy zekranizował Roman Polański w oscarowym filmie "Pianista". Wszystko dlatego, że kuzynka Ludwiga Garfielda wyszła za mąż za mężczyznę, którego kuzynem był właśnie Szpilman.

Odcinek programu z udziałem Garfielda będzie można zobaczyć już 22 kwietnia w BBC. To nie tylko osobista podróż aktora w głąb własnej tożsamości, ale także poruszająca historia o pamięci, dziedzictwie i powrotach do korzeni.

