Prequel "Ocean's Eleven" został zapowiedziany trzy lata temu i od początku mierzył się z kolejnymi problemami. Jaya Roacha, oryginalnego reżysera, zastąpił szybko Chung. Później zrezygnował obsadzony w roli głównej Ryan Gosling. W jego miejsce zatrudniono Coopera. Chung opuścił projekt na początku marca 2026 roku, powołując się na "różnice artystyczne".

Według Belloniego Cooper ma prowadzić negocjacje w sprawie reżyserii filmu, a umowa jest niemal podpisana. Jego ostatnia produkcja, "Czy mnie słychać?", jest właśnie wyświetlana w polskich kinach.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Casey Affleck i Elliott Gould.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie i Bradley Cooper. Należące do aktorki LuckyChap Entertainment będzie współproducentem obrazu.

Według niepotwierdzonych informacji film będzie nosił tytuł "Oceans". Robbie i Cooper wcielą się w rodziców Danny'ego i Debbie, którzy przeprowadzą wielki skok podczas zaliczającego się do mistrzostw świata Formuły 1 Grand Prix Monako. Produkcja ma być utrzymana w klimacie "Złodzieja w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Danny Ocean powróci?

"Oceans" nie jest jedynym planowanym filmem z serii. W październiku 2025 roku Clooney zapowiedział w rozmowie z "E! News", że budżet "Ocean's 14", czwartej części głównej serii, został zaakceptowany przez wytwórnię Warner Bros. Zdjęcia mają rozpocząć się na przełomie wiosny i lata 2026 roku. Za kamerą stanie David Leitch, twórca "Bullet Train" i "Kaskadera".