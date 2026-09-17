Tom Cruise: uwielbiany aktor trudny we współpracy?

W trakcie swojej wieloletniej kariery Tom Cruise bynajmniej nie stronił od kontrowersji - od głośnego rozwodu z Nicole Kidman po zostanie twarzą Kościoła Scjentologicznego, nazywanego największą sektą Hollywood. Gwiazdor "Top Guna" i "Mission: Impossible" nie ukrywa też, że na planie oczekuje od współpracowników pełnego profesjonalizmu i czasem może być przez to uznawany za szorstkiego i trudnego.

W wywiadzie dla magazynu GQ laureat honorowego Oscara został zapytany o to, czy plotki krążące na jego temat w środowisku aktorskim mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Cruise przyznał, że podchodzi do swojej pracy bardzo emocjonalnie, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć mówi swoim ekranowym partnerom, czego mogą się po nim spodziewać.

"Wiecie, ciężko pracuję - ludzie, którzy ze mną współpracują, doskonale o tym wiedzą. Mam wysokie wymagania i mówię o tym otwarcie. Brzmi to tak: 'Plotki są prawdziwe. Czy na pewno tego chcecie?'. Mówię im: 'Zaufajcie mi, te plotki to prawda. Będę na miejscu przed wami. Jakie doświadczenie chcecie mieć?'" - zdradził aktor.

W pracy nie używa telefonu i wiele wymaga. "Taki już jestem"

Cruise zaznaczył przy tym, że podczas prac na planie zdjęciowym nie boi się popełniać błędów czy "wychodzić na głupka", bo w grze aktorskiej chodzi przede wszystkim o próbowanie i doświadczanie nowych rzeczy. Aby być w pełni skupionym na pracy, aktor ogranicza używanie telefonu do minimum. "Mój zespół o tym wie: 'Nie wysyłajcie mi szczegółowych maili. Przyjdźcie do mnie i porozmawiajcie ze mną'. Lubię rozmawiać z ludźmi" - dodał.

Tom Cruise już jako dziecko podchodził do życia emocjonalnie, dużo bardziej niż jego rówieśnicy. Mimo że kiedyś uważał to za swoją słabość, dziś ma świadomość, że otwartość i dystans to jego największe atuty.

"Już w dzieciństwie mówili do mnie: 'Daj spokój, Tom. Reagujesz emocjonalnie'. Odpowiadałem: 'Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu taki już jestem'. Podchodzę do tego z dystansem i humorem, ale prawda jest taka: kiedy coś mnie interesuje, chcę się w to zagłębić. Chcę to zrozumieć. Chcę przebić się przez chaos i rozwinąć swoje umiejętności" - powiedział.

"Digger": czarna komedia z Tomem Cruise'em jesienią w kinach

Już wkrótce do kin trafi wyczekiwany film Alejandro Gonzáleza Iñárritu "Digger", w którym Tom Cruise wciela się w ekscentrycznego magnata naftowego Diggera Rockwella, jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

Nowy film twórcy "Zjawy" to połączenie czarnej komedii z satyrą i dramatem. Cruise, który po latach grania w blockbusterach ponownie sięgnął po skomplikowaną rolę dramatyczną, przyznaje, że "Digger" był jego największym wyzwaniem w karierze.

Film wejdzie do kin 9 października.



