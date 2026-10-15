Kultowy aktor przyznał się do błędów z przeszłości

Sylvester Stallone po raz kolejny zebrał się na odwagę i podzielił z fanami przykrymi sytuacjami ze swojego życia prywatnego. Aktor najbardziej znany z filmów, takich jak "Rocky" czy "Rambo" niedawno przyznał, że podczas pracy nad pierwszym z wymienionych tytułów miał obsesję na punkcie swojego wyglądu - do tego stopnia, że popadł w uzależnienie od treningów i zaburzenia odżywiania.

Teraz 80-letni aktor postanowił zwierzyć się z jeszcze jednej traumy, która pozostanie w nim na całe życie. Amerykański gwiazdor przyznał w niedawnym wywiadzie, że są "miliony rzeczy, których żałuje" w swojej karierze zawodowej. Są wśród nich niebezpieczne czyny kaskaderskie, do których zgłaszał się nawet wtedy, gdy wszyscy wokół mu to odradzali.

"Mógłbym dosłownie przez pół godziny opowiadać o swoich kontuzjach - nie o jednej czy dwóch, ale przez pełne 30 minut wymieniać każdą z nich, bo wszystko to się nawarstwiało. Miałem wiele wiele urazów, ale po 'Niezniszczalnych' przeszedłem dziewięć operacji kręgosłupa i trzy zabiegi usztywnienia kręgów szyjnych. Miałem całkowicie uszkodzone oba barki, problemy z okiem - wstawiano mi tam różne soczewki… to było brutalne" - wyznał w rozmowie z Fox News Digital.

Przeszedł dziewięć operacji, nie odzyskał pełnej sprawności. "Byłem idiotą"

Niestety, po tak wielu operacjach aktorowi już nigdy nie udało się powrócić do pełnej sprawności.

Stallone wyniósł ze swoich zmagań jedną ważną lekcję: pozwól wykonywać ludziom ich pracę i nie bój się prosić o ich pomoc. "Nie bądźcie narwańcami, którzy za wszelką cenę chcą zabłysnąć. Wiem, że dużo ludzi myśli o samodzielnym robieniu wyczynów kaskaderskich... nie róbcie tego. Zostawcie to profesjonalistom" - zaapelował.

"Uważam, że byłem idiotą, robiąc takie rzeczy. Czy jestem dumny z tego, że rozpadłem się na kawałki? No jasne, że nie" - podsumował aktor.

Sylvester Stallone po raz pierwszy otworzył się przed fanami w tym temacie w swojej autobiografii "The Steps", która ukazała się w księgarniach we wrześniu. Aktor zdradził w niej, że na pewnym etapie życia traktował swoje ciało niczym masochista i przypłacił to znacznym pogorszeniem stanu zdrowia.



