Afera z obsadą "365 dni". Blanka Lipińska ostro zwraca się do aktorek

Aktorki odcinają się od kontrowersyjnego filmu. Blanka Lipińska ostro reaguje

Film "365 dni" oparty na książkach Blanki Lipińskiej już na stałe zapisał się w polskiej kinematografii. Mimo średnich recenzji, wywołał niemałe zamieszanie ze względu na historię, którą przedstawia. Piękna Polka Laura wyjeżdża na Sycylię, by ratować swój związek. Tam jednak poznaje Massimo, przystojnego i tajemniczego Włocha, który skrywa więcej niż mogłoby się wydawać. Między bohaterami rodzi się namiętne uczucie, które wielokrotnie zostało pokazane w filmie w pikantnych scenach.

Wielu widzów twierdzi, że opowieść gloryfikuje przemoc, dlatego wokół filmu narosło mnóstwo kontrowersji. Anna-Maria Sieklucka, która zagrała główną rolę w realizacji, postanowiła odciąć się od tej pozycji w swoim portfolio, ponieważ nie jest ona zgodna z jej wartościami. Również Ewa Kasprzyk przyznała, że "zagrała w gniocie". Na te informacje autorka książek Blanka Lipińska zareagowała ostro.

"Myślę, że ona nawet nie zastanawia się nad wypowiedzianymi słowami i tym, że autor może je wziąć do siebie. Osobiście wisi mi to kilogramem kitu, co mówi ona, co mówi pani Ewa Kasprzyk. Ja uwielbiam wszystkich moich aktorów, (...) a jeżeli oni lubią taplać się w żalu, niechęci, poczuciu zaszufladkowania, to sorry, ale Dakota Johnson, która zagrała w 'Greyu', nigdy nie powiedziała, że się tak czuje. Rozumiem, że Anna-Maria chciałaby się odciąć, ale mimo wszystko, jest to największy hit w jej karierze" - powiedziała "Pudelkowi".

Blanka Lipińska nie widzi powodu, by aktorki musiały odcinać się od "365 dni" i kontynuacji filmu.

