"Wichrowe wzgórza": nowa adaptacja i mieszane recenzje

Nowa ekranizacja "Wichrowych wzgórz", czyli klasyka literatury światowej autorstwa Emily Bronte, znacząco różni od poprzednich adaptacji. Emerald Fennell nie tylko zmieniła kluczowe aspekty dotyczące postaci, ale też zdecydowała się podkreślić namiętność, która łączyła głównych bohaterów. Nie spodobało się to fanom powieści, twierdzącym, że reżyserka za bardzo odbiega od oryginału i nie rozumie kluczowych elementów, które powinny zostać pokazane na ekranie.

Jedną z najważniejszych kwestii spornych jest także dobór aktorów. W oryginalnej historii Catherine Earnshaw jest opisywana jako nastolatka, a jej niewinność jest dość kluczowa w fabule. Z kolei Heathcliff nie tylko jest od niej starszy, ale też jest mężczyzną o ciemnym kolorze skóry. W filmie Fennell główne role zagrali 35-letnia Margot Robbie i 28-letni Jacob Elordi.

"Wichrowe wzgórza": Emerald Fennell broni swojej adaptacji

Emerald Fennell w rozmowie z Entertainment Weekly postanowiła odnieść się do krytyki i wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się na tak wiele fundamentalnych zmian. Artystka podkreśliła, że nie miała zamiaru tworzyć wiernej adaptacji, a jedynie przedstawić własną interpretację oraz to, w jaki sposób historia zapisała się w jej pamięci.

"To było zabawne. Myślę, że rzeczy, które zapamiętałam, były jednocześnie prawdziwe i nieprawdziwe. Było w tym trochę pewnego spełnienia życzeń, były postacie, o których niejako zapomniałam albo połączyłam w jedno" - mówiła.

Z racji złożoności powieści reżyserka postanowiła skupić się wyłącznie na burzliwej relacji Cathy i Heathcliffa. Podkreśliła również, że chciała ukazać, jak na bohaterów wpłynęły ich relacje z ojcem. Przede wszystkim zależało jej jednak, by udowodnić, że "Wichrowe wzgórza" są niezwykłą historią o miłości - wielowymiarowej, skomplikowanej i wymykającej się definicjom.

"Oczywiście, głęboko wierzę, że to historia miłosna. Dlatego myślę, że przetrwała tak długo. Nie oznacza to, że jest to historia miłości łatwej lub zdrowej. Niemniej jednak jest niezwykle poruszająca, jak wiele innych romansów" - dodała.

Zobacz też:

To był przełom w jego karierze. Dlaczego odmówił udziału w kontynuacji?