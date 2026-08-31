Afera wokół "Nigdy w życiu 2". Grochola kontra Jabłczyńska. "Postanowiłam podjąć kroki prawne"

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Nie milknie burza po słowach Joanny Jabłczyńskiej, która oświadczyła, że została niesprawiedliwie potraktowana, bo nie dostała angażu do kontynuacji hitu z 2004 roku "Nigdy w życiu". Przypomnijmy, że w produkcji Ryszarda Zatorskiego aktorka wcieliła się w nastoletnią Tosię, córkę głównej bohaterki. Do sprawy postanowiła się odnieść Katarzyna Grochola, autorka książki i współproducentka ekranizacji.

Katarzyna Grochola siedzi na drewnianej ławce w jasnoniebieskiej sukience w ogrodzie.
Katarzyna GrocholaAKPA AKPA

Burza wokół kontynuacji filmu "Nigdy w życiu!"

Ekranizacja powieści "Nigdy w życiu!" Katarzyny Grocholi w reżyserii Ryszarda Zatorskiego trafiła na ekrany w 2004 roku i, podobnie jak książka, okazała się wielkim sukcesem. W połowie marca 2026 roku ukazała się powieść "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później". Było oczywiste, że powstanie również filmowa ekranizacja - trwają zdjęcia do tej produkcji.

Najwięcej emocji budziły decyzje obsadowe. Burzę rozpętała Joanna Jabłczyńska, która nie dostała angażu do filmu, choć w produkcji z 2004 roku wcieliła się w nastoletnią Tosię, córkę głównej bohaterki (w tej roli Danuta Stenka).

Rolę Tosi w filmie "Właśnie, że tak!" będzie grała Agnieszka Żulewska. To nie spodobało się Jabłczyńskiej. W wywiadach i wpisach na swoim Instagramie wyznała, że czuje się rozczarowana i oszukana tym, iż nie zaproponowano jej powrotu do roli Tosi. "Nie zmienia się zwycięskiego składu" - napisała.

"Postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne"

W końcu do zamieszania wokół obsady kontynuacji "Nigdy w życiu!" i słów Joanny Jabłczyńskiej postanowiła odnieść się Katarzyna Grochola. W niedzielę, 30 sierpnia, pisarka i współproducentka nowej ekranizacji opublikowała na Instagramie krótkie oświadczenie.

"Szanowni państwo, w związku z rozpowszechnianiem przez panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę państwa informować na bieżąco" - napisała Grochola.

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Nie wystąpi w kontynuacji kultowego polskiego filmu. "To ogromny cios"

Paulina Gandor
Paulina Gandor

Jabłczyńska komentuje post Grocholi. Co na to internauci?

Post autorki książki skomentowała od razu Joanna Jabłczyńska.

"Agnieszka Żulewska znakomitą aktorką jest i wierzę, że również prawym człowiekiem, choć osobiście się nie znamy. Nigdy nie twierdziłam i nie twierdzę inaczej. Również będę państwa informowała na bieżąco" - napisała pod wpisem. Na tym jednak nie zakończyła swojego komentarza.

"Tu jest zdecydowanie za dużo komentarzy do polubienia. Muszę napisać zbiorczo dziękuję i proszę niech ktoś robi screeny, bo martwię się, że ten post z tymi wspaniałymi komentarzami zniknie, a ja kiedyś spać muszę. Dziękuję" - dodała.

Pod postem Grocholi jest już prawie 7,5 tysiąca reakcji. Większość komentujących staje po stronie Jabłczyńskiej. Co piszą internauci?

"Pani Katarzyno, zawsze Panią lubiłam i ceniłam, ale tym wpisem straciła Pani moje uznanie i pewnie wielu innych czytelników".

"Tosia jest tylko jedna".

"Pani Joanno, jesteśmy z Panią na dobre i na złe".

"Od lat czekaliśmy na kontynuację. Zaoraliście ją zanim stworzyliście film. A mogło być tak pięknie...".

"Pani Katarzyno, z ogromnym szacunkiem, ale można to było wszystko zrobić inaczej".

"Chyba żaden film nie miał jeszcze takiej antyreklamy przed premierą".

"Właśnie że tak!": co wiemy o produkcji?

Film "Właśnie że tak!" to kontynuacja hitu "Nigdy w życiu!" na podstawie nowej książki Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Film będzie opowiadał o dalszych losach Judyty, która mierzy się z wyzwaniami dojrzałego życia i relacją z dorosłą już córką.

Rolę Judyty ponownie gra Danuta Stenka. W dorosłą Tosię wciela się Agnieszka Żulewska. Na fotelu reżysera zasiada Greg Zgliński. Katarzyna Grochola jest współproducentką ekranizacji.

"Róża" [trailer]materiały dystrybutora
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