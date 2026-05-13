Afera wokół aktora. Złamał jedną z kluczowych zasad festiwalu

Justyna Miś

Festiwal w Cannes rozpoczął się uroczystą galą, podczas której Peter Jackson odebrał Honorową Złotą Palmę z rąk Elijaha Wooda. Aktor znany z roli Froda w serii "Władca Pierścieni" przykuł uwagę mediów przede wszystkim... złamaniem festiwalowego regulaminu.

Elijah Wood w smokingu i muchą stoi na czerwonym dywanie podczas oficjalnej gali festiwalu w Cannes.
Elijah WoodNeilson BarnardGetty Images

12 maja 2026 roku rozpoczął się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. W czasie ceremonii otwarcia wręczono pierwszą Honorową Złotą Palmę tegorocznej edycji. Odebrał ją Peter Jackson, nowozelandzki reżyser, autor trylogii "Władcy Pierścieni" i "Hobbita". Nagrodę wręczył mu Elijah Wood, odtwórca roli Frodo Bagginsa.



"Pokazałeś światu coś, czego nigdy wcześniej nie widziano. Po tym wszystkim nic nie było już takie jak przedtem" - mówił aktor. "Na skraju świata zbudowałeś nową kulturę tworzenia filmów".

Elijah Wood złamał kluczową zasadę festiwalu w Cannes

Więcej mówi się dziś nie o samym laureacie Honorowej Złotej Palmy, lecz o aktorze, który wręczył mu nagrodę. Elijah Wood podczas ceremonii otwarcia festiwalu złamał jedną z kluczowych zasad obowiązujących na czerwonym dywanie. Aktor został przyłapany na robieniu selfie z innymi gośćmi, choć regulamin wyraźnie tego zabrania.

Zakaz robienia selfie obowiązuje w Cannes od 2018 roku. Wprowadzono go po to, by goście nie zatrzymywali się zbyt długo na czerwonym dywanie i nie spowalniali przebiegu ceremonii. Wygląda jednak na to, że organizatorzy przymknęli oko na złamanie regulaminu przez Wooda.

Grupa elegancko ubranych osób uśmiecha się i pozuje do wspólnego selfie podczas oficjalnego wydarzenia, otoczona przez tłum w tle.
Billy Jackson, Katie Jackson, Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved na festiwalu w CannesLionel HahnGetty Images

W 2025 roku głośno było także o ekipie filmu "Mission: Impossible. The Final Reckoning", która ostentacyjnie złamała zasadę. Selfie na schodach w Cannes zrobili m.in. Tom Cruise, Christopher McQuarrie, Simon Pegg i Hayley Atwell. Zdjęcie zostało później opublikowane w sieci z podpisem "Mission: Selfie. Accomplished." ("Misja. Selfie. Zrealizowana.").

