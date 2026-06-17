Afera po nowym zwiastunie "Shreka 5". Widzowie są jednogłośni

O tym, że powstanie piąta odsłona przygód Shreka mówi się już od 2024 roku. W nadchodzącej animacji mają wystąpić gwiazdy, które od lat związane są z serią. Shreka, Fionę i Osła zdubbingują kolejno Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy. Do projektu dołączyły także nowe gwiazdy, w tym m.in. Zendaya, Marcello Hernández i Skyler Gisondo.

Za reżyserię odpowiedzą Walt Dohrn, Brad Ableson oraz Conrad Vernon, który pracował przy produkcji "Shrek 2".

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Choć szczegóły nowej historii nie są na razie znane, na pierwszy rzut oka widać, że wygląd uwielbianych postaci znacznie różni się od tego, co podziwialiśmy w poprzednich odsłonach. W sieci nie brakuje krytycznych komentarzy, w których fani podkreślają, że "to już nie jest ich Shrek".

"Co wy zrobiliście?", "Czy możemy prosić, żeby Shrek i Osioł znów wyglądali jak Shrek i Osioł?", "My chcemy starego Shreka, a nie to", "Shrek z Temu" - czytamy w komentarzach na facebookowym profilu animacji.

Nowy zwiastun wyraźnie zaniepokoił także polskich fanów. Szczególne zamieszanie wywołał fakt, że głosu pod postać Shreka nie podłożył Zbigniew Zamachowski. Podkreślmy jednak, że dubbing wykorzystany w materiale promocyjnym niekoniecznie będzie tym, który usłyszymy w finalnej wersji kinowej. To częsty zabieg przy zapowiedziach publikowanych na polskim rynku.

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