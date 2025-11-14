"Krzyk w niebiosa": co wiemy o nowym filmie Toma Forda?

Dziewięć lat po premierze "Zwierząt nocy" Tom Ford powraca z kolejnym projektem reżyserskim. Jak donoszą zagraniczne media, znany projektant i filmowiec zajmie się adaptacją powieści Anne Rice "Krzyk w niebiosa". Ford nie tylko stanie za kamerą, ale również napisze scenariusz i wyprodukuje film za pośrednictwem swojej firmy Fade To Black.

Produkcja znajduje się obecnie w fazie preprodukcji, a rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na połowę stycznia. Premiera przewidywana jest na późną jesień 2026 roku.

Powieść Anne Rice osadzona jest w XVIII-wiecznej Wenecji i opowiada historię dwóch bohaterów: wybitnego śpiewaka Guido, który po utracie głosu trafia do konserwatorium kastratów, oraz weneckiego szlachcica Tonia Treschiego, przymusowo wykastrowanego i skierowanego na naukę śpiewu. Ich losy splatają się w świecie pełnym intryg, sztuki, ambicji i społecznych oczekiwań.

Ford myślał o tym projekcie już od ubiegłego roku, jednak zwlekał z decyzją, dopóki nie skompletował idealnej obsady.

"Krzyk w niebiosa": kto w obsadzie?

"Krzyk w niebiosa" będzie pełnometrażowym debiutem aktorskim brytyjskiej wokalistki, Adele. W filmie wystąpią także tacy aktorzy jak: Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann oraz Lux Pascal.

Adele to jedna z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich wokalistek, znana z potężnego, emocjonalnego głosu i poruszających ballad. Jej debiutancki album "19" szybko przyniósł jej uznanie, ale to "21" stał się światowym fenomenem, zdobywając liczne nagrody Grammy i przynosząc takie hity jak "Rolling in the Deep" czy "Someone Like You". Kolejne albumy, "25" i "30", umocniły jej pozycję jako jednej z najważniejszych artystek swojego pokolenia.

Adele stworzyła piosenkę do filmu "Skyfall". Została za nią nagrodzona Oscarem, Złotym Globem i Emmy.

