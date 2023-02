"Abyzou": Nowy horror opowie o świecie judaistycznego mistycyzmu [zwiastun]

Wiadomości

10 lutego na dużych ekranach pojawi się horror "Abyzou". Tytuł filmu to imię żeńskiego dybuka, wokół którego koncentruje się fabuła. Do polskiego kina demony rodem z żydowskiego folkloru zawitały już w 1937 roku, kiedy to Michał Waszyński zrealizował film w języku jidysz "Dybuk". W kinie światowym dybuki także są obecne - widzowie mogą znać postać Abyzou choćby z "Kroniki opętania" (2018) czy "Egzorcyzmów dnia siódmego" (2021).

Tytuł filmu "Abyzou" to imię żeńskiego dybuka, wokół którego koncentruje się fabuła /Forum Film Poland /materiały prasowe