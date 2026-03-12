"Boski żigolo": kultowa komedia bawi do łez

"Boski żigolo" (1999) to lekka, zabawna komedia o młodym mężczyźnie imieniem Deuce Bigalow, który pracuje jako czyściciel akwarium w Los Angeles. Pewnego dnia przez przypadek powoduje spore szkody u swojego klienta i, aby je naprawić, podejmuje nietypową pracę - staje się męskim towarzyszem dla samotnych kobiet. Z pomocą przyjaciela T.J. Hicksa przygotowuje się do nowej roli, trafia na rozmaite, często absurdalne sytuacje z wymagającymi klientkami, a także zakochuje się w jednej z nich.

W roli głównej występuje Rob Schneider, który razem z Harrisem Goldbergiem współtworzył scenariusz. Na ekranie partnerują mu m.in.: William Forsythe, Eddie Griffin, Oded Fehr, Amy Poehler. Za reżyserię odpowiada Mike Mitchell.

"Boski żigolo" nie przypadł do gustu krytykom, za to widzowie go pokochali. Spory sukces filmu skutkował powstaniem kontynuacji, która ukazała się w 2005 roku.

"Boski żigolo" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Boski żigolo" zostanie dzisiaj, 12 marca, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.