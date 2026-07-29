W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. Film wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku.

To ogromny powrót dla Roberta Downey Jr., który przez lata wcielał się w rolę Tony'ego Starka i raczej mało kto spodziewał się, że jeszcze zobaczymy go w MCU. Czyżby aktora przekonały do powrotu finanse? Wiemy, ile zgarnie za występ w nadchodzącej superprodukcji.

Robert Downey Jr.: najlepiej opłacany aktor?

Aktor zarobił co najmniej 500 milionów dolarów za role w czterech filmach z serii "Avengers", trylogii "Iron Man" oraz filmach "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" i "Spider-Man: Homecoming". Grał wtedy Tony'ego Starka, a przekonanie zdobywcy Oscara do roli Doktora Dooma wcale nie było tanie.

Według "Page Six", Downey zarobi zawrotne 100 milionów dolarów za rolę w "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Chris Evans, wcielający się w rolę Kapitana Ameryki, oraz Chris Hemsworth, znany jako Thor, również dobrze sobie poradzili, zarabiając podobno po 40 milionów dolarów każdy za oba filmy.

Co ciekawe, "Page Six" podaje, że wysoka gaża Downeya Jr. obejmuje coś więcej niż tylko dwa filmy.

"Jedno ze źródeł podaje, że kolosalna wypłata Downeya obejmuje coś więcej niż tylko dwa filmy, być może epizod w innej produkcji Marvela" - czytamy.

Co oznacza to dla fanów? Opcji jest kilka: możliwe, że Doktor Doom zostanie w uniwersum dłużej, niż się spodziewaliśmy, lub po prostu został zaangażowany w więcej działań promocyjnych i marketingowych. Czas pokaże, w jakim kierunku podąży teraz kariera aktora.

Łączny budżet "Avengers: Doomsday" i "Secret Wars" wyniósł "tylko" i aż 600 milionów dolarów.

Bracia Russo reżyserują "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars" na podstawie scenariusza Stephena McFeely'ego, z którym współpracowali wcześniej przy seriach "Avengers" i "Kapitan Ameryka".