94-letnia legenda kina zaskoczyła fanów. Widzowie zachwyceni występem

W Hollywood Bowl mają miejsce koncerty "Maestro of the Movies: A Tribute to John Williams". W programie są najbardziej rozpoznawalne utwory z twórczości kompozytora, między innymi z serii "Gwiezdne wojny", "Harry Potter" i "Park jurajski". Muzyce towarzyszy prezentacja scen z filmów.

Williams jest związany z amfiteatrem od lat 70. XX wieku. W listopadzie 2025 roku dedykowano mu jego scenę. "Jego koncerty zdefiniowały doświadczenie muzyki filmowej na żywo. To uhonorowanie nie tylko jego artystycznego geniuszu, ale też wkładu i pomocy w ukształtowaniu Hollywood Bowl jako najbardziej rozpoznawalnej sceny filmowej muzyki symfonicznej" - mówiła wówczas Kim Noltemy, prezes i dyrektor generalna Los Angeles Philharmonic.

4 września 94-letni Williams zaskoczył widzów Hollywood Bowl. Dyrygował orkiestrą wykonującą "Marsz imperialny" z "Gwiezdnych wojen, epizodu V: Imperium kontratakuje". W amfiteatrze znajdowało się wówczas około 13 tysięcy słuchaczy.

John Williams dał nam niezapomnianą muzykę filmową

Kompozytor jest autorem muzyki do filmów "Szczęki", "Gwiezdne wojny", "Superman", "Poszukiwacze zaginionej Arki", "Kevin sam w domu", "Szeregowiec Ryan", "Harry Potter" i "Monachium". W swojej karierze otrzymał 54 nominacje do Oscara, przede wszystkim w kategorii Muzyka Oryginalna. Wygrał pięć razy. Williams pracuje do dziś. Jego utwory mogliśmy ostatnio usłyszeć w "Dniu objawienia" Stevena Spielberga.