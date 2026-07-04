Scott zdradził, że jego priorytetem jest adaptacji "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona z Hugh Jackmanem w roli głównej. Wciąż szuka jednak wytwórni, która zgodziłaby się sfinansować film. Scott jest znany z jasnego wyrażenia swoich myśli. I tym razem dał znać, dlaczego ten projekt musi dojść do realizacji.

"Poprzednie adaptacje 'Wyspy skarbów', z największym i najgłębszym szacunkiem, były okropne i zawsze robiono je dla dzieci. Pełno w nich przerysowanych okrzyków i wyolbrzymionego aktorstwa. Nie zamierzam kręcić czegoś takiego. Moja wersja będzie o wiele subtelniejsza" - zarzekał się Scott.

Ridley Scott ma plan B. Plan C też

Gdyby nie udało mu się nakręcić tego filmu, skupiłby się na adaptacji książki Johna Harrisa "Convenant with Death" z 1961 roku. Opowiadała ona o bitwie pod Sommą, największej potyczce I wojny światowej. I tutaj problemem mogą okazać się kwestie finansowe.

Na szczęście Scott ma też trzeci plan: western "Freewalkers", który pierwotnie chciał zrealizować po "Wyspie skarbów" i "Convenant With Death". Reżyser opisał go jako "niebiorącą jeńców" opowieść, napisaną przez zmarłego niedawno scenarzystę. Skupiała się ona na członkach plemienia Czejenów, którzy muszą przetrwać wyjątkowo mroźną zimę. "Nie ma miast, tylko Wielkie Równiny, gdzie mróz dochodzi do czterdziestu stopni na minusie. Zimno może wtedy zabić. To fantastyczne" - ekscytował się.

Reżyser przyznał także, że planowana przez niego biografia zespołu Bee Gees trafiła na półkę.

Ostatnie filmy Ridleya Scotta nie odniosły sukcesu

88-letni Scott jest jednym z najbardziej uznanych twórców w historii Hollywood. Na swoim koncie ma "Obcego - Ósmego pasażera Nostromo" oraz "Łowcę androidów". Za reżyserię "Thelmy i Louise", "Gladiatora" i "Helikoptera w ogniu" oraz produkcję "Marsjanina" był nominowany do Oscara. W czerwcu 2026 roku ogłoszono, że reżyser otrzyma honorową statuetkę za całokształt twórczości.

Jego ostatnie epickie filmy, "Napoleon" i "Gladiator II", nie spotkały się z przychylnością widzów i krytyków. Jeśli podobny los spotka "Gwiazdozbiór psa", Scott może mieć spore problemy w realizacji swych ambitnych planów.