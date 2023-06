Spis treści: 01 Nietykalni

02 Maverick

03 Ścigany

04 Rodzina Addamsów

05 Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną

06 Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

07 Stan gry

08 Mission: Impossible

Nietykalni

Amerykański film gangsterski z 1987 roku w gwiazdorskiej obsadzie. Na planie spotkali się m.in. Sean Connery (za tę rolę otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego), Robert De Niro, Kevin Costner czy Andy Garcia. Produkcja przenosi widza do Chicago początku lat 30., gdzie rządzi Al Capone. W czasach prohibicji problem z nielegalnym handlem alkoholem ma rozwiązać agent Eliot Ness wraz ze współpracownikami, którzy nazywani są "Nietykalnymi". Mało kto wie, że ta oparta na faktach historia była już zekranizowana. W latach 1959-1963 serial o tym samym tytule nadawała amerykańska stacja CBS. W lipcu 1974 roku trzy odcinki zostały także wyemitowane w Polsce.

Maverick

Western z 1994 roku z Melem Gibsonem i Jodie Foster w rolach głównych. Film opowiada o losach najsłynniejszych pokerzystów na Dzikim Zachodzie i turnieju o najwyższe stawki. Wśród jego uczestników znajdują się Bret Maverick, sprytna Annabelle oraz stróż prawa Zane Cooper. Światowe boxoffice filmy to ponad 183 mln dolarów. Jednak nie jest to pierwszy raz, gdy ta historia została przeniesiona na ekrany. W latach 1957-1962 nadawany był serial telewizyjny o tym samym tytule, a jedną z ról zagrał w nim Roger Moore, czyli późniejszy James Bond w latach 70. i 80.

Zdjęcie Jodi Foster i Mel Gibson w filmie Maverick / Donner/Shuler Donner Productions/Icon Entertainment Internationa / East News

Ścigany

Podium rankingu zamyka "Ścigany", czyli amerykański film sensacyjny z 1993 roku. Akcja pokazuje losy chirurga Richarda Kimble, który jest oskarżony o morderstwo żony, a następnie skazany na śmierć. Podczas konwoju do więzienia lekarz ucieka, a w pościg za nim rusza szeryf Gerard. Główne role w tym filmie zagrali Tommy Lee Jones (Oscar za najlepszą rolę drugoplanową) i Harrison Ford. W polskiej kinematografii najsłynniejsze odniesienie do "Ściganego" to kwestia wypowiadana przez nadinspektora do komisarza Ryby. Jednak pierwszą historię dr Kimble i porucznika Gerarda obejrzeli widzowie serialu z 1963 roku.

Rodzina Addamsów

Perypetie mieszkańców mrocznego domu zostały ostatnio odświeżone za sprawą serialu "Wednesday". Jednak podstawą tej historii jest film z 1991 roku w klimacie czarnej komedii. Role Wednesday, Mortici, Gomeza czy Festera świetnie dodały ekscentryczności do tej produkcji. Co ciekawe również ta produkcja nie była pierwszą. W latach 1964-1966 powstał serial na podstawie komiksów Charlesa Addamsa, gdzie rolę Gomeza zagrał John Astin.

Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną

W 1992 roku na ekrany kin trafił thriller "Twin Peaks: Ogniu krocz za mną". Film opowiadał historię uczennicy liceum, którą nocą odwiedzał tajemniczy i groźny mężczyzna. Uzależniona od narkotyków nastolatka obawia się o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i bliskich jej osób. Podstawą do nakręcenia tego obrazu był serial "Miasteczko Twin Peaks" z lat 1990-1991, który zdobył trzy Złote Globy w 1991 rok, w tym za najlepszy serial dramatyczny.

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Seria Naga broń to trzy parodie policyjne z Leslie Nielsenem w roli głównej. Pierwsza część "Z akt Wydziału Specjalnego" zadebiutowała na ekranie w 1988 roku, a w obsadzie pojawił się także George Kennedy, Priscilla Presley czy O.J. Simpson. Pierwowzorem tego tytułu był serial komediowo-sensacyjny z 1982 roku. Co ciekawe w obu przypadkach rolę detektywa Franka Drebin wcielił się właśnie Leslie Nielsen. Aktor otrzymał świetne recenzje zarówno za rolę serialową, jak i filmową.

Zdjęcie Rodzinna Addamsów. Na zdjęciu Morticia i Gomez Addams / East News / East News

Stan gry

Najświeższa pozycja w rankingu, której premiera odbyła się w 2009 roku. Amerykańsko-brytyjsko-kanadyjski dramat opowiada o dziennikarskim śledztwie, które ma doprowadzić do rozwiązania zagadki morderstwa asystentki kongresmena. W głównej roli Cala McAffreya zobaczymy Russela Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł"), a oprócz niego takie gwiazdy jak Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren czy Robin Wright. Serialowym protoplastą tego tytułu był wyprodukowany w 2003 roku przez BBC miniserial.

Mission: Impossible

Zestawienie zamyka prawdopodobnie najbardziej znany tytuł. Film z 1991 roku był początkiem ośmioczęściowej serii (ostatnie dwie części ukażą się w lipcu 2023 i czerwcu 2024), ale również trampoliną do wielkiej kariery dla Toma Cruise’a. Aktor już od 27 lat wciela się w rolę agenta IMF Ethana Hunta. Jednak super tajna organizacja rządowa IMF (Impossible Missions Force) pojawiła się jako serial już w 1966 roku, a do 1973 roku wyemitowano 171 odcinków. Dodatkowo w 1968 roku otrzymał Złoty Glob za najlepszy program telewizyjny.

