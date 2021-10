Kilka dni temu zdjęcie Grażyny Szapołowska w stroju kąpielowym zrobione w Monako wywołało wiele emocji. W sieci pojawiło się dużo komentarzy i skrajnych opinii. Aktorka zapewnia, że absolutnie nie chodziło jej o wzbudzanie kontrowersji. Po prostu uznała, że to jest atrakcyjna fotografia, którą warto się pochwalić, a wrzuciła ją do sieci za namową swojej wnuczki.



Grażyna Szapołowska: Babcia na "rozebranym zdjęciu"

- Ja najpierw to rozebrane zdjęcie w kostiumie kąpielowym puściłam do mojej wnuczki i ona napisała mi: babciu, jesteś piękna! A ja mówię: "to puszczę go na Insta", a ona mówi: "puść". I, jeżeli ona się nie wstydzi, że ma taką babcię, to ja tym bardziej się nie wstydzę. To jest dobre zdjęcie, to wszystko - mówi agencji Newseria Lifestyle Grażyna Szapołowska. [18 października aktorka usunęła jednak zdjęcie ze swojego Instagrama - przyp. red.]

Zachęcona tak entuzjastycznym przyjęciem wspomnianych fotografii aktorka postanowiła znów pokazać się fanom w negliżu. Tym razem udostępniła na Instagramie krótki film, na którym w identycznym jak ostatnio kostiumie buja się na huśtawce.



I tym razem fani nie szczędzili 68-letniej gwieździe komplementów. "Fantastycznie pani wygląda", "Nastolatka! Boska Telimena", "Klasa! Pięknie pani wygląda", "Pani jest jak wino! Cudowna figura i pewność siebie, którą aż czuję, jak patrzę na te zdjęcia!", "Z pani jest niezła laska!, "Piękna kobieta. Ikona!" - pisali fani.



We wspomnianym wywiadzie Szapołowska wyznała, że z wiekiem tylko nabiera odwagi.

"Ja tę odwagę mam coraz większą. Im więcej mam lat, tym większą mam odwagę mówienia prawdy, nie wstydzenia się tego. Ale są też pewne zachowania czy pewne normy, pewne tabu, do których powinniśmy się dostosować. To jest oczywiste" - stwierdziła 68-letnia gwiazda.

