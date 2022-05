62. Krakowski Festiwal Filmowy: Mocny akcent na gali otwarcia

Syndrom Hamleta" na otwarcie festiwalu

Film "Syndrom Hamleta" został ukończony tuż przed wybuchem wojny w 2022 roku w Ukrainie, a w świetle aktualnych wydarzeń nie pozwala przestać myśleć o losach bohaterów, z których część walczy teraz na froncie.

Zaledwie dzień wcześniej, jeden z nich, Sławik Gawianiec dostał specjalną przepustkę i z pomocą ukraińskiej armii zdążył dotrzeć do Krakowa na wydarzenie by dać osobiste świadectwo piekła, które toczy się za wschodnią granicą.



Publiczność obecna na sali kina Kijów powitała go długą owacją na stojąco. Reżyserka filmu, Elwira Niewiera wygłosiła też pełne emocji słowa na temat konieczności niesienia pomocy Ukrainie przez cały zachodni świat.



Zdjęcie Sławik Gawianiec na Krakowskim Festiwalu Filmowym w kinie Kijów, 29 maja 2022 roku / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy: Zaczyna się święto kina

W uroczystości wzięła też udział Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej.

"Festiwal daje przestrzeń do rozmowy na temat wolności i równości i daje głos tym, którzy w historii tak często tego głosu nie mieli. Buduje w nas poczucie solidarności, wspólnoty, empatii i wrażliwości, tak potrzebnej, zwłaszcza w tym momencie" - powiedziała.

Galę uświetnił mini recital kompozytora i pianisty Włodka Pawlika, jedynego laureata nagrody Grammy w historii polskiego jazzu, który przewodniczy tegorocznemu jury dokumentów muzycznych DocFilmMusic.

Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, tradycyjnie przedstawił wszystkich członków festiwalowych gremiów jurorskich oraz przywitał obecną na sali dyrektorkę festiwalu Docudays UA - Victorię Leshchenko.

Zdjęcie Krzysztof Gierat otwiera 62. KFF / materiały prasowe

Wyjątkowo, w tym roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się także Docudays UA Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka - największy festiwal filmów dokumentalnych w Ukrainie. Tegoroczna edycja miała rozpocząć się 25 marca w Kijowie. W wyniku brutalnego ataku Rosji i trwającej wojny, nie jest to możliwe. Organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego postanowili wesprzeć przyjaciół i wbrew okrutnemu losowi zorganizować część ukraińskiego festiwalu w Krakowie...w kinie Kijów.

62. Krakowski Festiwal Filmowy: 190 filmów z całego świata

Krakowski Festiwal Filmowy to najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego. W tym roku w programie znajdzie się ponad 190 filmów z całego świata, w tym ok. 100 premier światowych i polskich, a festiwal odbędzie się w kinach (od 29 maja do 5 czerwca) i w Internecie (od 3-12 czerwca). Filmy zostaną zaprezentowane w ramach 4 konkursów: 3 konkursów międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest także kinematografia czeska. W ramach cyklu Fokus na Czechy zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe z Czech oraz program dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciele branży filmowej Czech i Polski podczas festiwalowych spotkań będą mieli okazję nawiązać kontakty w zakresie koprodukcji. W plenerowym kinie Pod Wawelem na widzów będą także czekać kultowe czeskie dobranocki.

2 stycznia 2022 roku zmarł fiński reżyser i producent Jarmo Jääskeläinen. Miesiąc wcześniej, 2 grudnia 2021, Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej zdecydowała o przyznaniu mu nagrody Smok Smoków za wkład w rozwój światowego kina dokumentalnego. W ramach festiwalu odbędzie się retrospektywa twórczości laureata z udziałem jego najbliższej rodziny i współpracowników.

Plenerowe pokazy sekcji Dźwięki muzyki w Kinie pod Wawelem to gratka dla widzów spragnionych dobrej muzyki, wybitnego kina i pięknych okoliczności przyrody. Od poniedziałku do czwartku (30 maja - 2 czerwca) pod gwieździstym niebem, z widokiem na Wawel, na wielkim ekranie będzie można zobaczyć najciekawsze muzyczne filmy dokumentalne w rytmie Afryki. W tym roku plenerowe kino zawita także do Nowej Huty, do ogrodów Teatru Łaźnia Nowa.

Tradycyjnie w programie Festiwalu znajdzie się sekcja Docs+Science - pokazy fascynujących filmów naukowych. "Kiedy czuję się zmartwiony albo smutny, mam zwyczaj wspominania scen z dzieciństwa, by się uspokoić" - mówi doktor Eberhard Isak Borg, bohater "Tam, gdzie rosną poziomki" - filmu Ingmara Bergmana z roku 1957. I pamięci właśnie, wspomnieniom, procesowi sięgania wstecz w czasie poświęcony będzie cykl Docs+Science współorganizowany przez Projekt Pulsar.

Jak zawsze czekają nas także projekcje filmów nagrodzonych na partnerskich festiwalach, najciekawsze polskie filmy dokumentalne autorstwa zarówno młodych twórców, jak i uznanych reżyserów w ramach Panoramy polskiego dokumentu. Kids&Youth. Kino dla młodych to filmowy przegląd dla najmłodszych widzów. W programie także najgłośniejsze dokumenty minionego roku z najróżniejszych zakątków świata oraz fascynujące produkcje europejskie.

Ważną częścią Festiwalu jest KFF Industry - największa w Polsce platforma spotkań dla branży dokumentalnej i animowanej. Każdego roku w konferencjach, debatach, warsztatach, prezentacjach projektów w różnych fazach procesów produkcyjnych czy w targach filmowych bierze udział 1000 gości z całego świata. W programie znajdzie się m.in. sesja Doc Lab Poland, współorganizowana przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego.

Nowością w programie festiwalu będzie cykl KFF TALKS w ramach którego odbędą się trzy fascynujące dyskusje: O Pamięci (z udziałem fizyka Krzysztofa Meissnera, neuronaukowca Mateusza Hohola i pisarki Anny Bikont), O szczęściu (z udziałem Marcina Borchardta, reżysera i dziennikarza oraz Bogdana de Barbaro, psychoterapeuty) oraz O wolności (z udziałem Adama Michnika i Vytautasa Landsbergisa - byłej głowy państwa litewskiego, stojącego na czele ruchów niepodległościowych na Litwie).

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. Festiwal kwalifikuje także do nagród BAFTA w kategoriach krótkiego dokumentu i fabuły.

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu “Kreatywna Europa", Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.

Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem Krakowska Fundacja Filmowa.