55. Lubuskie Lato Filmowe: rozmowy o współczesnym kinie i świecie
"Jubileuszowa, 55. edycja Lubuskiego Lata Filmowego jest dla nas nie tylko okazją do świętowania bogatej historii festiwalu, ale przede wszystkim do rozmowy o współczesnym kinie i świecie, który nas otacza. Chcemy, aby Łagów ponownie stał się miejscem spotkań ludzi wrażliwych na kulturę, otwartych na dialog i gotowych do wspólnego przeżywania emocji, jakie daje kino" - mówi Weronika Nowak, dyrektor 55. Lubuskiego Lata Filmowego.
Program festiwalu obejmie ponad 100 seansów filmowych, prezentujących blisko 200 tytułów - filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkich metraży oraz etiud studenckich z czołowych szkół filmowych Europy Środkowo-Wschodniej.
Motywem przewodnim 55. edycji jest "Czeskie spojrzenie na rzeczywistość", a jednym z najważniejszych punktów programu będą plenerowe projekcje klasyki czeskiego kina nad brzegiem łagowskiego jeziora.
Tradycyjnie odbędą się konkursy o Złote, Srebrne i Brązowe Grona, pokazy szkół filmowych, prezentacja filmów dla dzieci oraz debaty i spotkania z twórcami. Festiwalowy klimat dopełnią pokazy plenerowe oraz koncerty otwarcia i zamknięcia.
Nie zabraknie cykli retrospektywnych i tematycznych. W serii "Byli wśród nas" festiwal odda hołd trzem wybitnym postaciom polskiego kina: Marcelowi Łozińskiemu, Andrzejowi Wernerowi i Wandzie Mirowskiej. Sekcja "Andrzej Wajda nieznany" przybliży mniej znane oblicza twórczości reżysera. Oprócz jubileuszu festiwalu, świętowany będzie także jubileusz Studia Se-Ma-For, które w tym roku obchodzi 70-lecie działalności.
Lubuskie Lato Filmowe: goście, konkursy, jurorzy
Lubuskie Lato Filmowe to nie tylko projekcje, ale i żywa przestrzeń dialogu między widzami a twórcami. Do Łagowa przyjadą reżyserzy, aktorzy, scenarzyści i producenci związani z prezentowanymi filmami, by uczestniczyć w otwartych spotkaniach, dyskusjach i sesjach w festiwalowej scenerii - od kinowej sali po dziedziniec zamku Joannitów.
Gościem specjalnym festiwalu będzie Agnieszka Holland, autorka tak głośnych filmów, jak "Europa Europa", "Całkowite zaćmienie", "W ciemności" czy "Zielona granica". Jedna z najważniejszych reżyserek europejskiego kina przyjedzie do Łagowa, by 3 lipca spotkać się z widzami po seansie "Franza Kafki".
Wśród zaproszonych gości są również m.in. Maciej Sobieszczański ("Brat", "Przez ścianę"), Sandra Buchta, Bartek Bartosik, Marta Gmosińska, Libuše Rudinská, Martin Trabalík i Martin Gonda.
Podczas Lubuskiego Lata Filmowego odbędą się konkursy o Złote, Srebrne i Brązowe Grona w kategoriach filmów: fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Kto oceni filmy? Poznajcie składy jurorskie!
Jury Konkursu Filmów Fabularnych 55. Lubuskiego Lata Filmowego:
Filip Bajon - reżyser
Korek Bojanowski - reżyser
Tomasz Raczek - krytyk filmowy
Maria Zbąska - reżyserka
Agnieszka Żulewska - aktorka
Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych:
Małgorzata Imielska - reżyserka i scenarzystka filmowa
Marta Kovářová - reżyserka, artystka wizualna, muzyczka i pedagożka
Marta Prus - reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych
Jury Konkursu Krótkiej Fabuły:
Kuba Armata - dziennikarz filmowy, dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej, programer festiwalu Mastercard Off Camera
Ignacy Liss - aktor
Jolanta Tokarczuk - dziennikarka filmowa
Lubuskie Lato Filmowe: najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce
Lubuskie Lato Filmowe jest organizowane od 1969 roku w malowniczo położonym Łagowie na Ziemi Lubuskiej. Impreza nie odbyła się jedynie w latach 1982-1983 ze względu stan wojenny i w 2008 roku z powodów finansowych. Od 1990 roku łagowska impreza stała się festiwalem międzynarodowym.
Pełny program 55. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie możecie znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.