55. Lubuskie Lato Filmowe: rozmowy o współczesnym kinie i świecie

"Jubileuszowa, 55. edycja Lubuskiego Lata Filmowego jest dla nas nie tylko okazją do świętowania bogatej historii festiwalu, ale przede wszystkim do rozmowy o współczesnym kinie i świecie, który nas otacza. Chcemy, aby Łagów ponownie stał się miejscem spotkań ludzi wrażliwych na kulturę, otwartych na dialog i gotowych do wspólnego przeżywania emocji, jakie daje kino" - mówi Weronika Nowak, dyrektor 55. Lubuskiego Lata Filmowego.

Program festiwalu obejmie ponad 100 seansów filmowych, prezentujących blisko 200 tytułów - filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkich metraży oraz etiud studenckich z czołowych szkół filmowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Motywem przewodnim 55. edycji jest "Czeskie spojrzenie na rzeczywistość", a jednym z najważniejszych punktów programu będą plenerowe projekcje klasyki czeskiego kina nad brzegiem łagowskiego jeziora.

Tradycyjnie odbędą się konkursy o Złote, Srebrne i Brązowe Grona, pokazy szkół filmowych, prezentacja filmów dla dzieci oraz debaty i spotkania z twórcami. Festiwalowy klimat dopełnią pokazy plenerowe oraz koncerty otwarcia i zamknięcia.

Nie zabraknie cykli retrospektywnych i tematycznych. W serii "Byli wśród nas" festiwal odda hołd trzem wybitnym postaciom polskiego kina: Marcelowi Łozińskiemu, Andrzejowi Wernerowi i Wandzie Mirowskiej. Sekcja "Andrzej Wajda nieznany" przybliży mniej znane oblicza twórczości reżysera. Oprócz jubileuszu festiwalu, świętowany będzie także jubileusz Studia Se-Ma-For, które w tym roku obchodzi 70-lecie działalności.

Lubuskie Lato Filmowe: goście, konkursy, jurorzy

Lubuskie Lato Filmowe to nie tylko projekcje, ale i żywa przestrzeń dialogu między widzami a twórcami. Do Łagowa przyjadą reżyserzy, aktorzy, scenarzyści i producenci związani z prezentowanymi filmami, by uczestniczyć w otwartych spotkaniach, dyskusjach i sesjach w festiwalowej scenerii - od kinowej sali po dziedziniec zamku Joannitów.

Gościem specjalnym festiwalu będzie Agnieszka Holland, autorka tak głośnych filmów, jak "Europa Europa", "Całkowite zaćmienie", "W ciemności" czy "Zielona granica". Jedna z najważniejszych reżyserek europejskiego kina przyjedzie do Łagowa, by 3 lipca spotkać się z widzami po seansie "Franza Kafki".

Wśród zaproszonych gości są również m.in. Maciej Sobieszczański ("Brat", "Przez ścianę"), Sandra Buchta, Bartek Bartosik, Marta Gmosińska, Libuše Rudinská, Martin Trabalík i Martin Gonda.

Podczas Lubuskiego Lata Filmowego odbędą się konkursy o Złote, Srebrne i Brązowe Grona w kategoriach filmów: fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Kto oceni filmy? Poznajcie składy jurorskie!

Jury Konkursu Filmów Fabularnych 55. Lubuskiego Lata Filmowego:

Filip Bajon - reżyser

Korek Bojanowski - reżyser

Tomasz Raczek - krytyk filmowy

Maria Zbąska - reżyserka

Agnieszka Żulewska - aktorka

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych:

Małgorzata Imielska - reżyserka i scenarzystka filmowa

Marta Kovářová - reżyserka, artystka wizualna, muzyczka i pedagożka

Marta Prus - reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych

Jury Konkursu Krótkiej Fabuły:

Kuba Armata - dziennikarz filmowy, dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej, programer festiwalu Mastercard Off Camera

Ignacy Liss - aktor

Jolanta Tokarczuk - dziennikarka filmowa

Lubuskie Lato Filmowe: najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce

Lubuskie Lato Filmowe jest organizowane od 1969 roku w malowniczo położonym Łagowie na Ziemi Lubuskiej. Impreza nie odbyła się jedynie w latach 1982-1983 ze względu stan wojenny i w 2008 roku z powodów finansowych. Od 1990 roku łagowska impreza stała się festiwalem międzynarodowym.

Pełny program 55. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie możecie znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.