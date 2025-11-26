5. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych: co w programie?
Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych. Już po raz 5. miłośnicy ambitnego kina będą mogli oddać się swojej pasji - wziąć udział w projekcjach filmowych, spotkaniach, prelekcjach, wystawie i spacerach o tematyce filmowej. Wszystko potrwa do 2 grudnia.
W tym roku kino obchodzi 130-lecie istnienia. Tyle lat mija bowiem od pierwszego pokazu filmowego braci Lumière. Dlatego organizatorzy 5. edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych wracają do początków kina, pokazując widzom takie tytuły jak m.in. "Śpiewak jazzbandu" (1927) Alana Croslanda czy "Rozkosze gościnności" (1923) Bustera Keatona z muzyką na żywo. Publiczność obejrzy również film "Artysta" Michela Hazanaviciusa, będący hołdem dla niemej ery kina.
Hasłem przewodnim Tygodnia jest "muzyka w kinie i kino w muzyce". Poza pokazami filmowymi dla fanów kina przygotowano m.in. liczne prelekcje i spotkania, wystawę zdjęć kompozytorów muzyki filmowej autorstwa Rafała Pawłowskiego oraz spacery filmowe.
Po pokazie filmu "Score" (2016) Matta Schradera odbędzie się spotkanie z autorami muzyki filmowej, m.in. z Łukaszem Twardochem, Stanisławem Syrewiczem, Marzeną Majcher, Maćkiem Zielińskim, Krzysztofem A. Janczakiem i Tomaszem J. Opałką - zorganizowane we współpracy z Kołem kompozytorów muzyki filmowej SFP.
Zaplanowano również rozmowę wokół książki Lecha Molińskiego i Jerzego Wypycha "Te wszystkie Raje, Zrywy i Jutrzenki. O małych kinach na Dolnym Śląsku" o małych, studyjnych, lokalnych kinach z wyjątkową atmosferą i ambitnym repertuarem.
Będzie można również zwiedzić Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na Chełmskiej 21 w Warszawie, wejść na plan filmowy i zobacz, jak wygląda produkcja filmu od kulis.
Stołeczne kina, które biorą udział w 5. edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych:
Amondo
Atlantic
Iluzjon Muzeum Sztuki Filmowej
Kinoteka PKiN
Kultura
Muranów
Praha
Stacja Falenica
Kino na Boku
U-Jazdowski
Wisła
Dom Kultury Świt
Szczegółowy program na stronie Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych.