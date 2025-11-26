5. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych: co w programie?

Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych

W tym roku kino obchodzi 130-lecie istnienia. Tyle lat mija bowiem od pierwszego pokazu filmowego braci Lumière. Dlatego organizatorzy 5. edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych wracają do początków kina, pokazując widzom takie tytuły jak m.in. "Śpiewak jazzbandu" (1927) Alana Croslanda czy "Rozkosze gościnności" (1923) Bustera Keatona z muzyką na żywo. Publiczność obejrzy również film "Artysta" Michela Hazanaviciusa, będący hołdem dla niemej ery kina.

Hasłem przewodnim Tygodnia jest "muzyka w kinie i kino w muzyce". Poza pokazami filmowymi dla fanów kina przygotowano m.in. liczne prelekcje i spotkania, wystawę zdjęć kompozytorów muzyki filmowej autorstwa Rafała Pawłowskiego oraz spacery filmowe.

Po pokazie filmu "Score" (2016) Matta Schradera odbędzie się spotkanie z autorami muzyki filmowej, m.in. z Łukaszem Twardochem, Stanisławem Syrewiczem, Marzeną Majcher, Maćkiem Zielińskim, Krzysztofem A. Janczakiem i Tomaszem J. Opałką - zorganizowane we współpracy z Kołem kompozytorów muzyki filmowej SFP.

Zaplanowano również rozmowę wokół książki Lecha Molińskiego i Jerzego Wypycha "Te wszystkie Raje, Zrywy i Jutrzenki. O małych kinach na Dolnym Śląsku" o małych, studyjnych, lokalnych kinach z wyjątkową atmosferą i ambitnym repertuarem.

Będzie można również zwiedzić Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na Chełmskiej 21 w Warszawie, wejść na plan filmowy i zobacz, jak wygląda produkcja filmu od kulis.

Stołeczne kina, które biorą udział w 5. edycji Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych:

Amondo

Atlantic

Iluzjon Muzeum Sztuki Filmowej

Kinoteka PKiN

Kultura

Muranów

Praha

Stacja Falenica

Kino na Boku

U-Jazdowski

Wisła

Dom Kultury Świt

Szczegółowy program na stronie Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych.