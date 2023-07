48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Znamy skład konkursu głównego

W Konkursie Głównym znalazło się 16 filmów. Wśród nich są 2 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 3 drugie filmy reżyserów.

Zgodnie z regulaminem 48. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska oraz powołany przez nią Zespół Selekcyjny (organ doradczy, w skład którego wchodzą: filmoznawczyni Anita Skwara, krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski i reżyser filmowy Janusz Zaorski), a także Komitet Organizacyjny.

Jak mówi Joanna Łapińska: "Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń — o udział w Konkursie Głównym ubiegało się prawie 60 filmów. Wybranie z tego jedynie 16 tytułów było dla nas oczywiście niełatwym zadaniem. Kilku filmów, które odpadły już na ostatnim etapie selekcji, szczególnie mi żal. Cieszy za to różnorodność gatunków i stylów. Polskie kino ma dziś wiele odmian, potrafi zaskakiwać. O tym przede wszystkim opowiada tegoroczny Konkurs Główny".

KONKURS GŁÓWNY 48. FPFF

"Chłopi", reżyseria i scenariusz: DK Welchman, Hugh Welchman, producenci: Sean Bobbitt, Hugh Welchman

"Doppelgänger. Sobowtór", reżyseria: Jan Holoubek, scenariusz: Andrzej Gołda, producentka: Anna Waśniewska-Gill

"Figurant", reżyseria: Robert Gliński, scenariusz: Andrzej Gołda, producenci: Zbigniew Domagalski, Włodzimierz Niderhaus

"Fin del Mundo?", reżyseria i scenariusz: Piotr Dumała, producenci: Piotr Kobus, Agnieszka Drewno

"Freestyle", reżyseria: Maciej Bochniak, scenariusz: Maciej Bochniak, Sławomir Shuty producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham

"Horror Story", reżyseria i scenariusz: Adrian Apanel, producenci: Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska

"Imago", reżyseria: Olga Chajdas, scenariusz: Lena Góra, Olga Chajdas, producenci: Izabela Wójcik, Violetta Kamińska, Dariusz Jabłoński

"Jedna dusza", reżyseria, scenariusz i producent: Łukasz Karwowski

"Kos", reżyseria: Paweł Maślona, scenariusz: Michał A. Zieliński, producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham

"Lęk", reżyseria: Sławomir Fabicki, scenariusz: Monika Sobień-Górska, producenci: Violetta Kamińska, Izabela Wójcik, Dariusz Jabłoński

"Raport Pileckiego", reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz, scenariusz: Leszek Wosiewicz, Krzysztof Łukaszewicz, producenci: Włodzimierz Niderhaus, Zbigniew Domagalski

"Różyczka 2", reżyseria: Jan Kidawa-Błoński, scenariusz: Maciej Karpiński, Agatha Dominik, producent: Mariusz Łukomski

"Sny pełne dymu", reżyseria i scenariusz: Dorota Kędzierzawska, producent: Arthur Reinhart

"Święto ognia", reżyseria i scenariusz: Kinga Dębska, producent: Piotr Dzięcioł

"Święty", reżyseria i scenariusz: Sebastian Buttny, producentka: Izabela Kiszka-Hoflik

"Tyle, co nic", reżyseria i scenariusz: Grzegorz Dębowski, producenci: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński, Jacek Bromski

KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 48. FPFF

"As It Was", reżyseria: Anastasiia Solonevych, Damian Kocur, produkcja: EXA Studio

"Być kimś", reżyseria: Michał Toczek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Ciepło", reżyseria: Klaudia Fortuniak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Czwartek", reżyseria: Bren Cukier, produkcja: Silver Frame

"Do Raju", reżyseria: Marta Szymanek, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Hekele", reżyseria: Łukasz Sikora, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Herstory", reżyseria: Tomasz Stuleblak, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"IL3 MNI3 KOCHASZ", reżyseria: Ewa Japola, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Krokodyl", reżyseria: Dawid Bodzak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Liosza", reżyseria: Miłosz Sawicki, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Mania!", reżyseria: Lena Jaworska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Metaliczny posmak / Металевий Присмак", reżyseria: Ivan Krupenikov, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Misie Polarne", reżyseria: Bartosz Stankiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Moje Stare", reżyseria: Natasza Parzymies, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Pierwszy taniec w chmurach", reżyseria: Michał Mieszczyk, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Pieśń Humbaków", reżyseria: Klaudia Folga, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Piękna łąka kwietna", reżyseria: Emi Buchwald, produkcja: Studio Munka SFP

"Radość życia", reżyseria: Szymon Waćkowski, produkcja: Studio Munka SFP

"Sabina", reżyseria: Diana Zamojska, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Sprzedawca", reżyseria: Patryk Kaflowski, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Stwór", reżyseria: Damian Kosowski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Te cholerne peonie", reżyseria: Polina Biliaieva, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Warszawa, Holandia", reżyseria: Ming-Wei Chiang, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Wspaniałe kilka minut", reżyseria: Hubert Patynowski, produkcja: Studio Munka SFP

"Wszystko dla mojej przyjaciółki", reżyseria: Lulu Pomorova, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

W trzeciej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

KONKURS FILMÓW MIKROBUDŻETOWYCH 48. FPFF

"Pokolenie Ikea", reżyseria i scenariusz: Dawid Gral, producentka: Monika Raj

"Ultima Thule", reżyseria i scenariusz: Klaudiusz Chrostowski, producenci: Beata Rzeźniczek, Klaudia Śmieja-Rostworowska, Klaudiusz Chrostowski, Jakub Gierszał

"W nich cała nadzieja", reżyseria i scenariusz: Piotr Biedroń, producentka: Beata Pisula

"Życie w błocie się złoci", reżyseria: Piotr Kujawiński, scenariusz: Piotr Kujawiński, Danuta Kujawińska, producentka: Katarzyna Kujawińska

Jak twierdzi Dyrektorka Artystyczna Joanna Łapińska: "Selekcja do festiwalowych konkursów świetnie pokazuje, jak bogata jest dziś produkcja filmowa w Polsce, zarówno jeśli chodzi o długie, jak i krótkie metraże. Mamy dojrzały rynek — szeroki, różnorodny, dynamiczny. Program tegorocznego festiwalu będzie wyborem jego najciekawszych zjawisk oraz, mam nadzieję, punktem wyjścia do istotnej rozmowy o polskim kinie, jego obecnej kondycji i scenariuszach na najbliższe lata".

Uczestnicy 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przekonają się o tym w dniach 18-23 września 2023 r. Sprzedaż akredytacji trwa.

