44. FPFF w Gdyni: To oni wybiorą filmy

Znamy już skład Zespołu Selekcyjnego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który będzie rekomendował filmy do udziału w Konkursie Głównym. Osobny Zespół Kwalifikacyjny wybierze filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

Na czele Zespołu Selekcyjnego stanie w tym roku Kinga Dębska /Bartosz Krupa / East News

Znamy już skład Zespołu Selekcyjnego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który będzie rekomendował filmy do udziału w Konkursie Głównym. Osobny Zespół Kwalifikacyjny wybierze filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych.



W skład Zespołu Selekcyjnego, który dokona preselekcji filmów do Konkursu Głównego, wchodzą twórcy filmowi:



Jakub Czekaj - reżyser i scenarzysta,

Leszek Dawid - reżyser i scenarzysta,

Kinga Dębska - reżyserka i scenarzystka (przewodnicząca),

Jagna Janicka - kostiumografka i scenografka,

Wojciech Staroń - operator i reżyser.



Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych wybierze natomiast Zespół Kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą:



Maciej Dominiak - koordynator Konkursu Filmów Krótkometrażowych FPFF,

Bartosz Konopka - reżyser i scenarzysta,

Julia Ruszkiewicz - przedstawicielka Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



Do Konkursu Głównego zgłoszono w tym roku ponad 40 filmów, a do Konkursu Filmów Krótkometrażowych - przeszło 110. Wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu 2019 roku.



44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.