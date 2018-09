43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni od 17 września

Ponad 130 filmów, w tym 50 w trzech Konkursach: Głównym, Inne Spojrzenie oraz Konkursie Filmów Krótkometrażowych, zobaczymy podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 17-22 września.

W czyje ręce trafią w tym roku te statuetki? /Anna Rezulak /materiały prasowe

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, na której przedstawiono pełny program 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz składy konkursowych jury, zaznaczył, że tegoroczny festiwal odbędzie się w okolicznościach wyjątkowych ze względu na liczne sukcesy polskich filmów, w tym nagrody dla Pawła Pawlikowskiego w Cannes i Małgorzaty Szumowskiej na Berlinale, a także wiele innych przykładów obecności polskiego kina na festiwalach europejskich i światowych. "Mam nadzieję, że festiwal w Gdyni odpowie nam na pytanie a propos przekrojowego poziomu polskiego kina" - powiedział.

Reklama

Dyrektor festiwalu Leszek Kopeć podkreślił zaś, że gdyńska impreza to przegląd najważniejszych wydarzeń filmowych poprzedniego roku. "Trzeba mieć świadomość, że ten festiwal rozwija się i odbywa w taki sposób, w takim formacie i w takiej konfiguracji, jaką narzuca nam to, co dzieje się w polskiej kinematografii" - powiedział.

"Mamy trzy bardzo bogate konkursy. Bardzo różnorodne tytuły znalazły się w Konkursie Głównym - od filmów starszych mistrzów, takich jak Zanussi czy Filip Bajon, aż do filmów najmłodszych twórców. W konkursie reprezentowane są właściwie wszystkie pokolenia, jeśli chodzi o stylistykę, poetykę i zabiegi formalne. Moim zdaniem coraz ciekawszy robi się też konkurs Inne Spojrzenie. Poszerzyliśmy jego formułę; nie jest gettem, na które skazani są tylko twórcy mało komunikatywnych, awangardowych filmów" - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kamerdyner" [trailer] materiały dystrybutora

Jak podkreślił Kopeć, bardzo bogaty jest też Konkurs Filmów Krótkometrażowych, w którym zobaczymy 26 filmów wybranych z 90 zgłoszonych. "Bardzo mnie cieszy, że znajdują się tam nie tylko filmy szkolne, ale też robione przez innych producentów na czele ze Studiem Munka" - dodał.

Spośród 16 filmów Konkursu Głównego - w tym m.in. debiutanckiego "Juliusza" Aleksandra Pietrzaka, a także nowych obrazów Bartosza Konopki, Agnieszki Smoczyńskiej, Marka Koterskiego, Wojciecha Smarzowskiego, Jana Jakuba Kolskiego i Kingi Dębskiej - najlepsze tytuły, w tym te, które zostaną docenione Złotymi i Srebrnymi Lwami, wybierze jury w składzie: Waldemar Krzystek (przewodniczący), Elżbieta Cherezińska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Dorota Kobiela, Marcin Koszałka, Rafał Listopad, Joanna Napieralska, Elwira Pluta i Joanna Szymańska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Juliusz" [trailer] materiały dystrybutora

W konkursie Inne Spojrzenie, przedstawiającym filmy autorskie, eksperymentalne i wymykające się granicom konwencjonalnego kina, pokazanych zostanie osiem produkcji, w tym pokazywane za granicą debiuty Olgi Chajdas i Ewy Bukowskiej, animacja na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego "Jeszcze dzień życia" Damiana Nenowa i Raula de la Fuente oraz "Monument", nowy film Jagody Szelc. O tym, kto dostanie w tym roku Złotego Pazura, zdecydują Piotr Dumała (przewodniczący), Łukasz Ronduda oraz Maria Zmarz-Koczanowicz.

Maria Sadowska będzie zaś przewodniczyć jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych, w którym zasiądą także Norah McGettigan oraz Leszek Starzyński.

Wideo Jeszcze dzień życia - oficjalny polski teaser

Filmy w Gdyni będą także prezentowane w sekcjach pozakonkursowych, w tym m.in. okolicznościowych cyklach "100 Lat Niepodległości" (m.in. "Czarny czwartek" Antoniego Krauze, "Miasto 44" Jana Komasy, "Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza i "Wymarsz" Wincentego Ronisza) oraz "Pół wieku po Marcu" (m.in. "Indeks" Janusza Kijowskiego, "Siedmiu Żydów z mojej klasy" Marcela Łozińskiego i "Marcowe migdały" Radosława Piwowarskiego). W ramach cyklu "Skarby Kina Przedwojennego" wyświetlone zostaną dwa stuletnie zrekonstruowane filmy z Polą Negri - "Bestia" w reż. Alexandra Hertza oraz "Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów" Eugena Illesa.

W ramach Pokazów Specjalnych zobaczymy dwa filmy o legendarnych polskich lotnikach: "303. Bitwa o Anglię" Davida Blaira oraz "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" Denisa Delicia, a także "Wrota Europy" Jerzego Wójcika. Przypomniane zostaną także dwa obrazy Jerzego Skolimowskiego, tegorocznego laureata Platynowych Lwów - "Na samym dnie" oraz "Rysopis". Pokazany zostanie także dokument Marcina Borchardta i Jerzego Radosa "Jerzy Skolimowski ogląda 'Rysopis'".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" [trailer] materiały dystrybutora

18 września w Gdyni odbędzie się, w formule zmienionej w stosunku do poprzednich edycji, wręczenie Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prócz tego w ramach Gdynia Industry, serii branżowych spotkań środowiska filmowego, zaplanowano m.in. konferencję "Kobiety Filmu 50/50 w 2020" o akcji, której celem jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn filmowców, oraz debatę o dystrybucji i promocji międzynarodowej polskiej twórczości audiowizualnej.