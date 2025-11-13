3Kino Polish Film Festival Prague: polskie kino ma wielką moc zadawania pytań

3Kino Polish Film Festival Prague to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpoczął się 10 listopada pokazem niezwykłego dokumentu "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej". Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są m.in. Wojciech Smarzowski, Jan Englert, Matylda Giegżno, Korek Bojanowski, Grzegorz Łoszewski, Dominka Montean-Pańków i Marta Dzido.

"Polskie kino ma wielką moc zadawania pytań"

"Polskie kino ma wielką moc zadawania pytań, a jednocześnie łączenia - tak jak niegdyś czechosłowacka nowa fala. I właśnie o to chodzi nam na naszym festiwalu. Jednocześnie pozostajemy festiwalem o wymiarze środkowoeuropejskim, o środkowoeuropejskim charakterze. Widać to także w programie, oprócz głównego konkursowego programu na widzów czekają m.in. filmy z sekcji 3Kino Edu, wystawy, koncerty oraz oczywiście spotkania widzów z twórcami" - mówił na otwarciu 3Kino Polish Film Festival Prague dyrektor tej imprezy, Vavřinec Menšl.

Reklama

"Muszę szczerze przyznać, że ten rok był dla mnie trudny. Zastanawiałem się, czy mam jeszcze siłę, by to wszystko kontynuować. Ale pojawiło się wielu ludzi i przyjaciół, którzy przekonali mnie, że to wszystko ma głębszy wymiar. Chciałbym więc naprawdę podziękować kolegom, partnerom i przyjaciołom, którzy pomogli mi przygotować 12. edycję festiwalu. Właśnie ta energia sprawia, że nasza praca ma sens" - mówił, dziękując w szczególny sposób swojej żonie Apolenie, która od 12 lar wspiera go w organizacji tego festiwalu.

"Mam nadzieję, że przez cały tydzień będziemy się tutaj spotykać, że filmy was w jakiś sposób zaskoczą, wzruszą lub w inny sposób poruszą - bo właśnie na to czekamy. Cieszcie się festiwalem, przez cały tydzień jesteśmy tu z wami" - dodał.

Polskie filmy będą w tym walczyły w konkursie o nagrody . W jury zasiadają: Jan Baset Střítežský - operator filmowy, absolwent FAMU, Josef Vomáčka - krytyk filmowy, dziennikarz i festiwalowy kurator oraz reżyserka, scenarzystka i autorka zdjęć filmowych Maria Zbąska , która za swój pełnometrażowy debiut fabularny "To nie mój film" otrzymała w 2024 roku Grand Prix na Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3Kino FilmFest w Pradze.

Skąd pomysł, aby w stolicy Czech organizować festiwal polskich filmów? Jak wybierane są filmy do konkursu? Jakie filmy powinien obejrzeć Czech, a jakie Polak? Po otwarciu 3Kino Polish Film Festival Prague porozmawiał z Interią Vavřinec Menšl.

Skąd pomysł na organizację festiwalu polskich filmów w Pradze?



- Pomysł narodził się w 2014 roku, ponieważ brakowało mi w Pradze, w Czechach, filmów, które oglądałem na polskich festiwalach. Było mi żal, że nie mogę podzielić się z moimi przyjaciółmi tym doświadczeniem, które wynoszę z polskich festiwali. I tak, krok po kroku - od zwykłego pomysłu, by pokazać kilku znajomym świetne filmy - wszystko rozrosło się w festiwal, który dziś ma charakter konkursowy i jest właściwie największym konkursem filmowym w Pradze poświęconym polskiemu kinu.

Jak wybierane się filmy do konkursu?



- Filmy wybiera Rada Programowa, a są w niej dwaj polscy dziennikarze i krytycy filmowi Jerzy Armata i Artur Zaborski oraz Zuzana Kopečková, Agnieszka Kadeřábek i ja. Rada wybiera to, co najlepsze spośród tego, co powstało w ostatnim roku. Tym razem udało nam się sprowadzić do Pragi 11 filmów, które pokazujemy w konkursie. Podsumowując: wybieramy tytuły spośród nowych pełnometrażowych polskich filmów fabularnych. Chcemy regularnie prezentować po prostu te najlepsze.

Zdjęcie Otwarcie 3Kino Polish Film Festival Prague, fot. Kasia Klimkowska / materiały prasowe

Co najbardziej lubisz w polskim kinie?

- Polacy często mówią mi, że w czeskim kinie najbardziej cenią humor - to właśnie on sprawia, że tak bardzo lubią czeskie filmy. My, Czesi, mówimy z kolei odwrotnie - polskie kino podziwiamy za jego dramatyzm, za to, że potrafi podejmować poważne tematy w sposób głęboki, a nie powierzchowny. Ja sam w polskich filmach najbardziej kocham to, że sięgają do samego rdzenia człowieczeństwa, do "szpiku kości". Kiedy opowiadają historie, czynią to na wielu płaszczyznach, a w widzu zawsze pozostawiają silne emocje - bez względu na to, jakie one są. I właśnie tak powinno być - filmy powinny w nas coś poruszać, zostawiać ślad, zmuszać do przeżycia i refleksji.

Jaki czeski film powinien, twoim zdaniem, obejrzeć każdy Polak i dlaczego, a jaki polski film poleciłbyś Czechowi?



- Polskim filmem, który bym polecił jest "Pora umierać" [film Doroty Kędzierzawskiej z Danutą Szaflarską w roli głównej - red.] - to niezwykle romantyczne dzieło, w którym czas zdaje się naprawdę zatrzymywać. Jeśli chodzi o film czeski, wskazałbym na "Pouta" w reżyserii Radima Špačka. To bardzo udana czeska próba zmierzenia się z przeszłością, a zarazem głęboki dramat psychologiczny, znakomicie, wręcz mistrzowsko zagrany.

Zdjęcie Vavřinec Menšl, dwójka prowadzących otwarcie festiwalu oraz Agnieszka Kadeřábek, fot. Kasia Klimkowska

"Prawdziwa historia Tamary Łempickiej": dokument o legendarnej polskiej malarce art déco

Na otwarciu festiwalu festiwalu widzowie obejrzeli oszałamiający wizualnie pełnometrażowy dokument "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej" ("The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival") w reżyserii Julie Rubio. O malarce opowiadają jej spadkobiercy, znawcy sztuki oraz artyści, których inspiruje do dziś.

Filmowa opowieść rzuca nowe światło na legendarną polską malarkę stylu art déco. Produkcja jest hołdem dla artystki, która odważnie przekraczała granice epoki, nie tylko w sztuce, ale i w życiu osobistym jako imigrantka, kobieta i ikona wolności. Dzięki przełomowym, nigdy wcześniej niepokazywanym filmom z domowego archiwum na taśmie 8 mm oraz nowo odkrytym akcie urodzenia i chrztu, film po raz pierwszy ujawnia prawdziwe imię, pochodzenie i tożsamość artystki.

Dokument śledzi jej burzliwe losy i walkę o przetrwanie splecione z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. Dziś jej malarstwo przeżywa na świecie prawdziwy renesans i pozostaje inspiracją dla twórców z różnych dziedzin. Narratorką filmu jest amerykańska gwiazda kina Anjelica Huston.

3Kino Polish Film Festival odbywa się w dniach 10-16 listopada w stolicy Czech.

