Nazywany polską odpowiedzią na "Pięćdziesiąt twarzy Greya" film "365 dni" będzie miał premierę już 7 lutego przyszłego roku. Ze względu na duże zainteresowanie tą produkcją przedsprzedaż biletów ruszy znacznie wcześniej, bo już 23 grudnia. Będzie je można nabyć w kasach kin Cinema 3D, Helios i Multikino.

W filmie "365 dni" nie zabraknie scen erotycznych

Wyreżyserowany przez Barbarę Białowąs film "365 dni" ma być zupełnym przeciwieństwem polskich komedii romantycznych, jakie na przełomie roku pojawiają się w kinach. Bohaterami tej opowieści o pożądaniu i pragnieniach są Włoch Massimo Torricelli oraz Polka Laura Biel. Massimo to boss sycylijskiej mafii, który po śmierci ojca zostaje zmuszony do przejęcia władzy w kierowanej przez niego organizacji. Z kolei Laura to dyrektorka sprzedaży w luksusowym hotelu, której zupełnie nie układa się życie prywatne. Próbując naprawić swój związek, przylatuje z partnerem i przyjaciółmi na Sycylię, gdzie na jej drodze staje przystojny Massimo. Mafiozo porywa Laurę, więzi ją i daje 365 dni na pokochanie go.

W rolach kochanków zobaczymy Annę Marię Sieklucką oraz Michele'a Morrone'a. W pozostałych rolach wystąpili Magdalena Lamparska, wcielająca się w Olgę, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Natasza Urbańska (Anna, była partnerka Massimo), Grażyna Szapołowska (mama Laury), Tomasz Stockinger (tata Laury), Bronisław Wrocławski (Mario), Mateusz Łasowski (Martin), Natalia Janoszek (Karolina) oraz Otar Saralidze (Domenico, brat głównego bohatera).

"365 dni" to debiutancka powieść Blanki Lipińskiej, która przyniosła jej rozgłos i drugie miejsce obok Remigiusza Mroza i Olgi Tokarczuk na liście najlepiej zarabiających polskich pisarzy według Tygodnika "Wprost". Szacuje się, że w 2019 roku sprzedanych zostało blisko 670 tysięcy egzemplarzy jej powieści. W skład serii o Laurze i Massimo wchodzą jeszcze dwie pozycje: "Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni".

Pierwszego zwiastuna filmu "365 dni" należy spodziewać się po Nowym Roku.