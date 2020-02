"365 dni": Anna Maria Sieklucka o intymnych scenach

Anna Maria Sieklucka bardzo chwali sobie pracę na planie filmu "365 dni", realizowanego na podstawie powieści erotycznej Blanki Lipińskiej. Docenia profesjonalizm i zorganizowanie całej ekipy. Przyznaje też, że przy kręceniu scen intymnych aktorzy mieli zapewniony komfort, dzięki czemu mogła pozbyć się stresu i nie czuła skrępowania.

"365 dni" to debiut Anny Marii Siekluckiej na dużym ekranie /Adam Jankowski/REPORTER / East News

Anna Maria Sieklucka, która wciela się w rolę głównej bohaterki - Laury Biel, nie ukrywa, że praca na planie filmu erotycznego była dla niej sporym wyzwaniem, a zarazem znakomitym doświadczeniem. Z jej punktu widzenia każda scena produkcji dopracowana jest w stu procentach. Blanka Lipińska bowiem nie tylko doglądała precyzyjnej realizacji scenariusza, ale i wspierała aktorów swoimi radami i wskazówkami.

- Codziennie na planie towarzyszyły mi różnorodne emocje. Pracowało się fantastycznie, bo to są przede wszystkim wspaniałe osoby. Cały zespół, cały sztab, który pracował z nami, wszyscy aktorzy, którzy wzięli udział w tym filmie, to jest niesamowita ekipa. Naprawdę ze świecą szukać takich ludzi, uważam zupełnie szczerze. To były bardzo partnerskie relacje, za co serdecznie dziękuję - mówi agencji Newseria Anna Maria Sieklucka.

Aktorka podkreśla, że producenci zadbali również o to, by aktorzy czuli się komfortowo także w tych trudnych, intymnych scenach. To pozwoliło jej się wyluzować i skupić tylko na odzwierciedleniu właściwych emocji.

- Przy scenach intymnych mieli niesamowite wyczucie w stosunku do nas, do aktorów. Pracowaliśmy w bardzo małym gronie, tylko z odpowiednimi osobami i mieliśmy zapewniony komfort. To było codzienne przełamywanie się, poznawanie siebie, doznawanie i doświadczanie - opowiada.

"365 dni" to debiut Anny Marii Siekluckiej na dużym ekranie. Jej partnerem jest Michele Morrone. Premiera filmu zaplanowana jest na 7 lutego.