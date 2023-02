33-letnia aktorka piła nałogowo alkohol przez prawie 20 lat

15 lutego Lucy Hale pokusiła się o bardzo osobiste wyznanie. Aktorka znana z takich produkcji, jak "Słodkie kłamstewka", "Wyspa fantazji" czy "Prawda czy wyzwanie" , ujawniła wówczas na Instagramie, że minął rok, od kiedy jest abstynentką.

"Proszę o chwilę cierpliwości, to będzie alternatywny walentynkowy post. Ten post jest o miłości do samej siebie i najwspanialszej rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobiłam. 2 stycznia 2023 roku świętowałam swój pierwszy rok życia w trzeźwości. Choć to była prywatna podróż, dziś poczułam się zmuszona, aby każdej osobie, która się z tym zmaga, dać znać, że nie jest sama i że jest kochana" - napisała 33-letnia gwiazda.

Lucy Hale: Zaczęła pić jako 14-latka

Teraz goszcząc w podcaście "The Diary of a CEO" Hale ujawniła, jak ogromne spustoszenie spowodował w jej życiu alkohol. Jak się bowiem okazało, gwiazda borykała się z nałogiem przez prawie 20 lat. Aktorka zdradziła, że po raz pierwszy sięgnęła po wysokoprocentowy trunek już jako 14-latka. Z czasem jej problemy zaczęły się pogłębiać, gdyż w alkoholu upatrywała remedium na brak pewności siebie. Ten okres swojego życia określiła mianem "niewiarygodnie autodestrukcyjnego". "Kocham miejsce, w którym teraz jestem. Nad wytrzeźwieniem pracuję, odkąd skończyłam 20 lat. To była cholernie trudna, bolesna, wykańczająca i skłaniająca do refleksji podróż" - podkreśliła aktorka.

Hale przyznała, że zanim rok temu udało jej się odstawić alkohol, przez lata podejmowała wiele prób. "Byłam podręcznikowym przykładem osoby, która pije na umór. Nie pamiętałam później co mówiłam ani co robiłam. Kurczowo trzymałam się przekonania, że prawdziwa Lucy pojawia się wtedy, gdy jest pijana. Próbowałam się zmienić dla mojej mamy, próbowałam się zmienić przez wzgląd na swoją karierę. Jeden z moich najlepszych przyjaciół zmarł z powodu alkoholizmu i nawet to nie skłoniło mnie do rezygnacji z alkoholu" - wyznała.

Aktorka zaznaczyła, że udało jej się wyjść z nałogu dopiero wówczas, gdy zrozumiała, że żadna zewnętrzna motywacja nie przyniesie trwałych rezultatów. "Uświadomiłam sobie, że nie wytrzeźwieję dla kogoś innego. Musiałam tego naprawdę chcieć, pojąć, że zasługuję na więcej od życia. Zanim to nastąpiło, wiele razy znalazłam się na emocjonalnym dnie" - dodała Hale.