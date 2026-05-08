28. Festiwal "Lato z Muzami" w Nowogardzie: zgłoś swój film!

"Lato z Muzami": zgłoś film do Konkursu Filmowa Młoda Polska

Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" wraca na festiwalową mapę Polski po rocznej przerwie. Wraca również Konkurs Filmowa Młoda Polska, który pozwala twórcom krótkich fabuł na przedstawienie swoich nowych filmów. 6 maja rozpoczął się właśnie nabór zgłoszeń, który potrwa do 10 czerwca.

"Wierzymy, że krótkie formy fabularne to szansa na poznanie kierunków, w których rozwijać się będzie wkrótce polskie kino. Forma etiudy daje twórcom najwięcej swobody. Mogą w niej eksperymentować, poszukiwać tematów, swojego stylu, głosu, a tym samym zaskakiwać widzów. Często znacznie bardziej niż w formach pełnometrażowych" - podkreśla Dagmara Romanowska, kuratorka Konkursu Filmowa Młoda Polska.

Przez lata w Nowogardzie prezentowane i nagradzane były krótkie fabuły, które potem dostrzegano też i na innych festiwalach. Na "Lato z Muzami" dotarły m.in. takie produkcje, jak "Sukienka" Tomasza Łysiaka (później walczyła o Oscara), "60 kilo niczego" Piotra Domalewskiego (to dziś uznany twórca pełnometrażowych dramatów), czy "1410" Damiana Kocura (jego ostatni pełnometrażowy film "Pod Wulkanem" miał premierę na prestiżowym festiwalu w Toronto).

Konkurs Filmowa Młoda Polska koncentruje się na krótkometrażowych fabułach do 30 minut. Ze względu na przerwę w minionym roku - w tegorocznej selekcji uwzględnione będą filmy z 2026, 2025 roku i z drugiej połowy roku 2024 (nie mogą mieć premiery przed lipcem 2024).

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy regulamin tegorocznej edycji znaleźć można na stronie internetowej festiwalu.

"Lato z Muzami": laureaci minionych lat

W minionych latach Grand Prix zdobyły m.in. "Polish Dream" Małgorzaty Suwały z Michałem Sikorskim i Edytą Jungowską o marzeniach i pierwszych biznesach Polski lat 90., "Być kimś" Michała Toczka z Sebastianem Stankiewiczem w kreacji nawiązującej do postaci Lecha Wałęsy, "Victoria" Karoliny Porcari - z przebojowymi kreacjami Katarzyny Figury i Małgorzaty Bogdańskiej, "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, film, który walczył o Oscara, a także "Mały palec" Tomasza Cichonia, "Dzień Babci" Miłosza Sakowskiego, "Czarnowidzka" Joanny Satanowskiej, "60 kilo niczego" Piotra Domalewskiego, "1410" Damiana Kocura oraz "Marcel" Marcina Mikulskiego.

Honorowy Laur Cisowy

Konkurs Filmowa Młoda Polska nie będzie jedyną atrakcją Festiwalu Lato z Muzami. Już niedługo poznamy laureata honorowego Lauru Cisowego, docenianego za reżyserskie dokonania. Wśród mistrzów nagrodzonych w poprzednich latach znaleźli się m.in. Lidia Duda, Radosław Piwowarski, Mariusz Wilczyński, Janusz Morgenstern, Dorota Kędzierzawska, Marek Koterski, Janusz Zaorski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Piotr Dumała, Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze, a także Maria Zmarz-Koczanowicz.

28. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" odbędzie się w dniach 8-12 lipca 2026 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie).