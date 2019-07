27 tytułów w Konkursie Filmów Krótkometrażowych 44. FPFF w Gdyni

Znamy już wyniki selekcji do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W konkursie znalazł się m.in. "Pustostan" w reżyserii znanej z "Idy" Agaty Trzebuchowskiej /materiały prasowe

Zakwalifikowało się do niego 27 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz licznych producentów, w tym w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 44. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH:



"Bajka na niespokojny sen", reżyseria: Nawojka Wierzbowska, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Brzuch straszliwiej maszyny, wykrwawiającej się na śmierć", reżyseria: Marek Ułan - Szymański, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Dog Days", reżyseria: Zuzanna Grajcewicz, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"Egzamin", reżyseria: Bartosz Paduch, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Furia Film, TVN Film, Non Stop Film Service

"Fikołek", reżyseria: Milena Dutkowska, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Głosy", reżyseria: Tomasz Cichoń, produkcja: Discovery TVN

"Grzesznica", reżyseria: Karolina Porcari, produkcja: Iron Film

"Home Sweet Home", reżyseria: Agata Puszcz, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Tito Productions, TVN Film, Coloroffon, Dreamsound

"Jaskinia Żółwi", reżyseria: Klaudia Folga, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"Jestem tutaj", reżyseria: Agata Minowska, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Krzyżówka", reżyseria: Jan Bujnowski, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"Marcel", reżyseria: Marcin Mikulski, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 34Film!, TVN Film, Coloroffon, Dreamsound

"Me Voy", reżyseria: Sara Bustamante - Drozdek, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"Miłość", reżyseria: Michał Ciechomski, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Moje serce", reżyseria: Damian Kocur, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVN Film, 5. Element

"Nie moja bajka", reżyseria: Zuzanna Karpińska, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Nie zmieniaj tematu", reżyseria: Hubert Patynowski, produkcja: Centrum Filmowe Ama

"Okno z widokiem na ścianę", reżyseria: Kobas Laksa, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Piołun", reżyseria: Maria Ornaf, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"Pustostan", reżyseria: Agata Trzebuchowska, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Restart", reżyseria: Julian Tałandziewicz, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Rykoszety", reżyseria: Jakub Radej, produkcja: Stowarzyszenie Lubińska Grupa Filmowa, Uisel Studio

"Skóra", reżyseria: Mateusz Znaniecki, produkcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

"Tak jest dobrze", reżyseria: Marcin Sauter, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Ticket", reżyseria: Nikita Tanadzhy, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Ukąszenie", reżyseria: Helena Oborska, produkcja: Szkoła Filmowa w Łodzi

"We mnie", reżyseria: Maria Wider, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.