Już za dziesięć dni rozpocznie się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Filmy prezentowane w festiwalowych konkursach oceni 25 twórców, aktorów, producentów, kuratorów i krytyków filmowych z Polski i zagranicy. Znamy pełne składy ośmiu gremiów jurorskich.

Jury Konkursu Międzynarodowego

Rúnar Rúnarsson - islandzki reżyser i scenarzysta, autor prezentowanej w Cannes "Jutrzenki" oraz nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu "The Last Farm".

Teodora Ana Mihai - rumuńsko-belgijska reżyserka i scenarzystka, której fabularny debiut "La Civil" został nagrodzony w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes.

Rodrigo Plá - urugwajsko-meksykański reżyser, scenarzysta i producent, autor nagradzanych filmów "La Zona" i "Potwór o tysiącu głów".

Preston Lee - amerykański producent filmowy, związany m.in. z prezentowanym na festiwalu Sundance dramatem "Omaha".

Weronika Książkiewicz - polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana m.in. z filmów "Furioza", "Planeta Singli" i "Szczęścia chodzą parami".

Jury Konkursu 1-2

Petr Zelenka - czeski reżyser, scenarzysta i dramaturg, twórca "Guzikowców", "Roku diabła" i "Braci Karamazow".

Jon Einarsson Gustafsson - islandzki reżyser, scenarzysta, producent i fotograf, autor wielokrotnie nagradzanego dokumentu "Wrath of Gods".

Natalia Grzegorzek - producentka filmowa, założycielka firmy Koskino i wiceprezeska Polskiej Gildii Producentów, mająca w dorobku m.in. "Kampera", "Córkę trenera" i "Moje wspaniałe życie".

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych

Alex Fodor - brytyjski reżyser i twórca filmów dokumentalnych, którego projekty łączą kino z tematyką historyczną, społeczną i artystyczną.

Ivan Ostrochovský - słowacki reżyser, scenarzysta i producent, współtwórca nagrodzonego na festiwalu w Wenecji filmu "Fotofobia" oraz autor "Sług".

Agnieszka Zwiefka - polska dokumentalistka i laureatka wielu międzynarodowych nagród, autorka filmów "Królowa ciszy", "Blizny" i "Drzewa milczą".

Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych

Ward Kayyal - palestyński reżyser, którego film "Fin" zdobył Grand Prix Konkursu Filmów Krótkometrażowych podczas ubiegłorocznego Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė - dyrektorka Lithuanian Shorts i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Wilnie, od lat działająca na rzecz promocji litewskiego krótkiego metrażu.

Mariusz Włodarski - producent i założyciel Lava Films, mający w dorobku m.in. nominowaną do Oscara "Dziewczynę z igłą", "Sweat" i "Śniegu już nigdy nie będzie".

Jury FIPRESCI

Vladimir Lj. Angelov - północnomacedoński krytyk, kurator i wieloletni dyrektor Kinoteki Macedonii Północnej, zajmujący się również historią i ochroną dziedzictwa filmowego.

Tilda Sixue Li - chińska dziennikarka filmowa, badaczka i tłumaczka pracująca między Pekinem a Londynem oraz członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych.

Paweł Jan Mossakowski - polski krytyk filmowy, scenarzysta i producent, przez lata związany z rozwojem polskich produkcji filmowych i telewizyjnych.

Jury Nagrody ORLEN

Ignacy Liss - aktor filmowy, serialowy i teatralny, znany m.in. z "Znachora", "Ślebody", "Marcelego" oraz "Teściów 2".

Anna Próchniak - aktorka o międzynarodowym dorobku, występująca m.in. w filmach "Miasto 44" i "Niewinne" oraz serialu "Tatuażysta z Auschwitz".

Jury Ekumeniczne

Margrit Frölich - niemiecka filmoznawczyni i krytyczka, kierująca działem filmu, dialogu transatlantyckiego i ekonomii w Evangelische Akademie Frankfurt.

Carlos Minondo - hiszpański dziennikarz, krytyk i animator radiowy, od lat zasiadający w jury SIGNIS i jury ekumenicznych międzynarodowych festiwali filmowych.

Maciej Franciszczak - filmoznawca, wykładowca i autor publikacji poświęconych m.in. kinu transcendentalnemu oraz międzykulturowym relacjom w historii filmu.

Jury NETPAC

Anne Démy-Geroe - australijska kuratorka i badaczka kina Azji i Pacyfiku, współprzewodnicząca NETPAC i wieloletnia dyrektorka artystyczna Brisbane International Film Festival.

Axel Estein - niemiecki kurator i organizator festiwali, od wielu lat związany z NETPAC oraz promocją kina azjatyckiego na międzynarodowych festiwalach.

Artur Żurawski - polski operator, reżyser i fotograf pracujący w Polsce i za granicą, związany m.in. z produkcjami europejskimi i indyjskim przemysłem filmowym.

Osiem gremiów jurorskich łączy różne doświadczenia zawodowe, tradycje filmowe i perspektywy kulturowe. Laureatów 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego poznamy podczas gali nagród 17 października.

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9-18 października 2026 roku. W programie znalazło się 190 filmów - 132 pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych - prezentowanych podczas 330 seansów.

Pełny program oraz harmonogram projekcji dostępne są stronie festiwalu. Interia jest patronem medialnym 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.