Magdalena Cielecka i "The Second Woman" na Malta Festivalu

24-godzinny spektakl "The Second Woman", którego bohaterką jest Magdalena Cielecka, jedna z najważniejszych polskich artystek filmowych ("Lęk", "Egoiści", "Lalka", "Katyń") i teatralnych (Nowy Teatr w Warszawie) oraz 100 różnych partnerów, ale nie aktorów, to z pewnością wydarzenie Malta Festivalu.

Mężczyźni zostali wybrani w specjalnym castingu i znają treść sceny, w której mają wziąć udział. W kluczowym momencie zdecydują się wypowiedzieć słowa: "Zawsze cię kochałem" albo "Nigdy cię nie kochałem". Od tego zdania zależy wszystko.

Zanim Cielecka wystąpi ze swoimi partnerami na scenie w Poznaniu, ćwiczyła razem z Rafałem Maćkowiakiem w Nowym Teatrze. Aktorka para próbowała przywołać różnorodne możliwe scenariusze spotkań, jakie mogą się zdarzyć podczas przedstawienia.

"Każdy z tych stu mężczyzn jest innym kosmosem, inną osobowością. Przychodzi na ten spektakl z inną energią, w innej psychofizycznej formie i ma wobec tego zdarzenia inne oczekiwania. Będę się starała towarzyszyć im podczas tego performansu - najpierw odebrać ich energię, ich gotowość i stres, po czym zagrać z nimi ową scenę. (...) Pokażemy, jak się rozstajemy i co różne warianty rozstań ze sobą niosą" - mówi Magdalena Cielecka w rozmowie z PAP.

Czy aktorka nie obawia się 24-godzinnej obecności na scenie?

"Specyfika tego projektu działa na wielu poziomach. Jednym z nich jest długość, czekający mnie aktorski i emocjonalny maraton. Będę musiała jakoś współgrać, pracować ze swoją formą, zmęczeniem, może czasami irytacją, a może ekscytacją i ciekawością. Druga rzecz to technika aktorska. W filmie zdarza się powtarzać scenę kilkanaście razy, może kilkadziesiąt, ale nigdy sto. Nie wiem, czy będę chciała zagrać ją za każdym razem inaczej, a może odpuszczę i oddam inicjatywę owym mężczyznom" - wyznaje.

Magdalena Cielecka otwarcie podkreśla, że "The Second Woman" to zadanie aktorskie, ale też "projekt szalony, ryzykowny i w gruncie rzeczy surrealistyczny".

Boję się tego, już mi się to śni, ale niezmiernie się na to doświadczenie cieszę. Myślę, że mnie wzbogaci jako człowieka i da siłę w zawodzie

Spektakl za każdym razem wybrzmiewa inaczej

Polska wersja spektaklu "The Second Woman" powstała specjalnie na tegoroczny Malta Festival. Wcześniej projekt Anny Breckon i Nat Randall pokazywany był m.in. na Holland Festivalu w Amsterdamie, Wiener Festwochen w Wiedniu, a także Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku. Za każdym razem wybrzmiewał inaczej, czerpiąc energię z miejsca oraz emocji wykonawców.

Spektakl rozpocznie się w piątek, 26 czerwca, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich o godzinie 18.00 i będzie trwał 24 godziny.