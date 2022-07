Program oficjalnej selekcji 79. festiwalu filmowego w Wenecji zaprezentowano we wtorek podczas konferencji prasowej transmitowanej online. Otwierając spotkanie, dyrektor artystyczny Alberto Barbera podkreślił, że "jeśli festiwale filmowe są rozrywką" to festiwal w Wenecji ma "otwarte okno na świat". "Widzimy z niego rzeczy, których wolelibyśmy nie oglądać. Takie jak napaść na Ukrainę, która zmuszona jest bronić nie tylko siebie, ale także świata europejskich, demokratycznych wartości przed imperializmem Putina" - wspomniał. Jak zapewnił, Biennale "nie żyje w bańce, w oderwaniu od współczesnych realiów", dlatego odniesienia do nich znajdziemy w wielu punktach programu.

23 filmy powalczą o Złotego Lwa

W konkursie głównym o główną nagrodę - Złotego Lwa - powalczą 23 tytuły, wśród nich "White Noise" Noaha Baumbacha, który oficjalnie zainauguruje festiwal. Jak podali organizatorzy wydarzenia, film w sposób "jednocześnie zabawny i przerażający, liryczny i absurdalny, zwyczajny i apokaliptyczny" opowiada o amerykańskiej rodzinie, która "usiłuje uporać się z przyziemnymi, codziennymi konfliktami, a jednocześnie zmaga się z uniwersalnymi tajemnicami miłości, śmierci i możliwości osiągnięcia szczęścia w niepewnym świecie". W obsadzie znaleźli się m.in. Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Sam Nivola i Raffey Cassidy.

O statuetkę będą rywalizować również "Il Signore Delle Formiche" Gianniego Amelio, "The Whale" Darrena Aronofsky'ego, "L’Immensita" Emanuele Crialese, "Saint Omer" Alice Diop, "Blonde" Andrew Dominika, "Tar" Todda Fielda, "Love Life" Koji Fukady, "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths" Alejandro Gonzaleza Inarritu i "Athena" Romaina Gavrasa.

Wideo BLONDE | Official Teaser | Netflix

Szansę na wygraną mają ponadto "Bones And All" Luki Guadagnino, "The Eternal Daughter" Joanny Hogg, "Beyond The Wall" Vahida Jalilvanda, "The Banshees of Inisherin" Martina McDonagha, "Argentina, 1985" Santiago Mitre, "Chiara" Susanny Nicchiarelli, "Monica" Andrei Pallaoro, "No Bears" Jafara Panahiego, "All The Beauty And The Bloodshed" Laury Poitras, "A Couple" Fredericka Wisemana, "The Son" Floriana Zellera, "Our Ties" Roschdy Zema oraz "Other People’s Children" Rebekki Zlotowski.

Poza konkursem zaprezentowane zostaną m.in. miniseriale "The Kingdom Exodus" Larsa von Triera i "Copenhagen Cowboy" Nicolasa Windinga Refna, a także dokumenty "Freedom on Fire: Ukraine’s Fight For Freedom" Evgeny'ego Afineevsky'ego i Alexa Kashpura, "The Matchmaker" Benedetty Argentieri, "A Compassionate Spy" Steve'a Jamesa, "Music For Black Pigeons" Jorgena Letha i Andreasa Koefoeda, "The Kiev Trial" Siergieja Łoźnicy, "In Viaggio" Gianfranco Rosiego i "Nuclear" Olivera Stone'a.

"Chleb i sól" Damiana Kocura w sekcji Orizzonti

W tym roku polski akcent odnajdziemy w sekcji konkursowej Orizzonti, do której zakwalifikował się pełnometrażowy debiut fabularny Damiana Kocura "Chleb i sól" . Film, którego producentami są Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński ze Studia Munka SFP, ukazuje historię studenta Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Tymka, który "wraca na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla". "Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między swoimi kolegami, a pracownikami arabskiego pochodzenia. Spirali, której finał okaże się być tragiczny w skutkach. Film zainspirowany został prawdziwymi wydarzeniami. Dla podkreślenia autentyzmu opowiadanej historii w jej bohaterów wcieli się naturszczycy. Główne role zagrali bracia Tymoteusz i Jacek Bies" - czytamy w komunikacie SFP.

W tej samej sekcji będzie można obejrzeć m.in. "The Sitting Duck" Jeana-Paula Salome, "On The Fringe" Juana Diego Botto, "Innocence" Guya Davidiego, "The Bride" Sergia Trefauta, "Luxembourg, Luxembourg" Antonia Lukicha, "Autobiography" Makbula Mubaraka oraz "The Happiest Man in the World" Teony Strugar Mitevskiej.

Na początku czerwca ogłoszono, że Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzyma francuska aktorka Catherine Deneuve . "To radość dla mnie, że otrzymam tę prestiżową nagrodę festiwalu w Wenecji, który kocham i znam od bardzo dawna, odkąd film 'Piękność dnia' Luisa Bunuela dostał Złotego Lwa" - oświadczyła, cytowana przez Ansę, pierwsza dama francuskiego kina, przywołując rok 1967.

79. festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 10 września.

