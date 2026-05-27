Córka Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina zadebiutuje jako aktorka

22-letnia Apple Martin, córka hollywoodzkiej gwiazdy Gwyneth Paltrow i muzyka, frontmana zespołu Coldplay Chrisa Martina, zadebiutuje jako aktorka w komedii romantycznej. Film wyreżyseruje Nancy Meyers, która jest autorką takich kinowych przebojów, jak "Holiday", "Lepiej późno niż później", "To skomplikowane", "Praktykant", "Nie wierzcie bliźniaczkom" czy "Kocham kłopoty".

Szczegóły produkcji pozostają na razie tajemnicą. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu, ale Meyers niedawno opublikowała na Instagramie zdjęcie reżyserskiego krzesła z podpisem: "Tak blisko do startu zdjęć".

Jak informuje portal "Deadline", w komedii romantycznej - poza Apple Martin - wstąpią: Penelope Cruz, Kieran Culkin, Erin Doherty, Jude Law oraz Owen Wilson. Na premierę trzeba będzie poczekać, produkcja ma trafić do kin dopiero w okresie świąt Bożego Narodzenia 2027 roku.

Kim jest Apple Martin?

Apple Martin urodziła się 14 maja 2004 roku w Londynie i jest najstarszym dzieckiem Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow (ma młodszego brata, Mosesa). Studiowała prawo i pracowała jako modelka.

22-latka jest uznawana za ikonę stylu młodego pokolenia. Zwróciła na siebie uwagę świata mody na pokazie Chanel w Paryżu oraz prestiżowym Balu Debiutantek. Wzięła również udział w kilku dużych kampaniach modowych. Obecnie jest twarzą nowej kolekcji francuskiej marki Chloé.

Okazjonalnie angażuje się w projekty rodziców. Apple pojawiła się w sześcioodcinkowym serialu dokumentalno-rozrywkowym, który miał swoją premierę na platformie Netflix, "Gwyneth Paltrow i życie w stylu goop". Jest też współautorką jednego z utworów grupy Coldplay ("Let Somebody Go").