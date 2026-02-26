Dla wytwórni Disneya 2025 rok był najlepszym okresem od sześciu lat. Dzięki sukcesom "Zwierzogrodu 2" (1,849 miliarda dolarów w światowym box-offisie), "Avatara: Ognia i popiołu" (1,474 miliarda dolarów) oraz "Lilo & Stitch" (1,038 miliarda) sprzedała w 2025 roku bilety warte łącznie ponad sześć miliardów dolarów.

Jaki jest najbardziej dochodowy film 2025 roku?

Jednak najlepszy wynik w amerykańskich kinach w poprzednim sezonie należał do filmu "Minecraft" na podstawie popularnej gry wideo. Na całym świecie zarobił on ponad 961 milionów dolarów, a w Stanach Zjednoczonych rekordowe 424,08 miliona dolarów. Po ostatnim weekendzie "Zwierzogród 2" przebił ten wynik. Jego wpływy z amerykańskich kin wynoszą 424,2 miliony dolarów.

Minecraft: Film materiały prasowe

Wydaje się, że nowe przygody Judy Hops i Nicka Bejera nie zdobędą tytułu najbardziej dochodowego filmu 2025 roku. Ten należy do chińskiej animacji "Ne Zha 2. W krainie potworów". Na jej koncie znajduje się ponad 2,215 miliarda dolarów. Daje jej to piąte miejsce w zestawieniu najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. "Zwierzogród 2" zajmuje w nim dziewiątą pozycję.

"Zwierzogród 2". O czym opowiada kontynuacja losów uwielbianych bohaterów?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.