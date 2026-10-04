42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy: 190 filmów i goście z całego świata

Tegoroczny WMFF będzie nie tylko okazją do zobaczenia 190 filmów z całego świata, lecz także do spotkania osób stojących po obu stronach kamery. Po wybranych seansach zaplanowano rozmowy Q&A, podczas których publiczność pozna kulisy powstawania filmów i będzie mogła bezpośrednio porozmawiać z ich twórcami.

Do Warszawy przyjadą zarówno gwiazdy światowego kina i autorzy nagradzani na najważniejszych festiwalach (Cannes, Berlinale, Wenecja, Sundance i Karlowe Wary), jak i twórcy rozpoczynający międzynarodową drogę. Wśród gości znajdą się m.in. Rob Lowe, Emile Hirsch, Hans Petter Moland i Huang Bo.

Festiwal odbędzie się w dniach 9-18 października 2026 roku.

Światowa premiera "Wyznania"

Podczas 42. WMFF będzie światowa premiera filmu "Wyznanie" w reżyserii Václava Marhoula, twórcy "Malowanego ptaka". Filmowi będą towarzyszyć w Warszawie odtwórcy głównych ról - Rob Lowe i Emile Hirsch.

Rozgrywająca się na moskiewskiej Łubiance w 1938 roku opowieść przedstawia starcie człowieka ze stalinowskim aparatem represji oraz konfrontację odmiennych światopoglądów i wartości. Po premierowym pokazie publiczność będzie mogła spotkać się z twórcami filmu.

Emile Hirsch będzie gościem 42. WMFF Daniele Venturelli Getty Images

Huang Bo z filmem "Suzhou Quartet"

Do Warszawy z chińskim filmem "Suzhou Quartet" w reżyserii Caia Chengjie przyjedzie Huang Bo - aktor i producent wykonawczy, a zarazem jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego chińskiego kina. Międzynarodowa publiczność zna go m.in. z produkcji "The Island", "Dearest" i "Across the Furious Sea".

"Tuż przed światłem" z Klausem Härö i Laurą Birn

Międzynarodowej premierze filmu "Tuż przed światłem" będzie towarzyszyć reżyser Klaus Härö, mający w dorobku nominowanego do Złotego Globu "Szermierza", "Listy do ojca Jakuba" oraz "My Sailor, My Love". Do Warszawy przyjedzie również odtwórczyni głównej roli Laura Birn, znana z "Oczyszczenia", "Fundacji" i "Kruka". Filmowi towarzyszyć będą także scenarzyści Kirsi Vikman i Jimmy Karlsson oraz przedstawiciele producenta Making Movies.

"Tuż przed światłem" opowiada o pielęgniarce pracującej w coraz trudniejszych warunkach oraz młodych rodzicach, których nowo narodzone dziecko trafia na oddział intensywnej terapii.

Międzynarodowa ekipa filmu "Frieda"

Liczna ekipa będzie towarzyszyć pokazowi filmu "Frieda". Z publicznością spotka się Naila Schuberth, znana z serialu "Ukochane dziecko" oraz filmów "Bird Box: Barcelona" i "Delicious".

Do Warszawy przyjedzie także Rafael Stachowiak, występujący wcześniej m.in. w nominowanym do Oscara "Pokoju nauczycielskim", "Białej odwadze" i serialu "Wzgórze psów". Film zaprezentują również Judith Altenberger, Markus Hering, Heike Hanold-Lynch i Anne Weinknecht.

Twórcy filmu "Nepela" w Warszawie

Film "Nepela" zaprezentują reżyser Gregor Valentovič oraz aktorzy Zuzana Mauréry i František Beleš. Do Warszawy przyjadą również członkowie polskiej ekipy filmu: operator Adam Suzin, Adam Jedynak i Maciej Tomków oraz autorzy muzyki Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz, mający w dorobku ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak "Szarlatan", "Treasure" i "Kajtek Czarodziej".

Hans Petter Moland z "Błogosławieństwem ziemi"

Z filmem "Błogosławieństwo ziemi" przyjedzie Hans Petter Moland, ceniony norweski reżyser znany z "Aberdeen", "Pewnego dżentelmena", "W kolejności znikania", "Kradnąc konie" i "Przykładnego obywatela".

Jego najnowszy film jest adaptacją powieści Knuta Hamsuna i opowieścią o człowieku próbującym zbudować własne życie z dala od cywilizacji. Produkcja łączy klasyczny rozmach europejskiego kina z historią o naturze, pracy i cenie niezależności.

Twórcy sekcji "Animus. Kino Wartości"

Swoje filmy zaprezentują również twórcy sekcji "Animus. Kino Wartości". Andrius Blaževičius przyjedzie z filmem "Jak wziąć rozwód podczas wojny", prezentowanym wcześniej na Sundance. Osobisty kryzys małżeństwa splata się w nim z rzeczywistością pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Petar Valchanov zaprezentuje "Czarną kasę, białe noce", zrealizowaną wspólnie z Kristiną Grozevą tragikomedię o bułgarskim małżeństwie, którego plany i moralne kompromisy zostają wystawione na próbę po wybuchu wojny w Ukrainie. Duet ma w dorobku nagradzane filmy "Lekcja", "Sława" i "Ojciec".

Z publicznością spotkają się także Sara Robin, reżyserka dokumentu "Proszę o uwagę", oraz Luca Salmaso, twórca filmu "Carlo Acutis. Święty milenialsów". Światowa premiera dokumentu o Carlu Acutisie odbędzie się 12 października - dokładnie w 20. rocznicę jego śmierci.

Michał Grzybowski (autor głośnych i nagradzanych "Sezonów", otwiera się w nowym oknie) przyjedzie z filmem "Swornegacie", których światowa premiera odbędzie się podczas WMFF, a Dzintars Dreibergs zaprezentuje oparty na prawdziwych wydarzeniach film "Rzut o wolność" o narodzinach legendarnej drużyny koszykarskiej TTT Ryga.

Premiery i spotkania

Łotewski reżyser Viesturs Kairišs przyjedzie do Warszawy z filmem "Uļa". Towarzyszyć mu będzie scenografka i kostiumografka Ieva Jurjāne. Kairišs ma w dorobku m.in. "Kroniki Melanie" oraz nagradzany na międzynarodowych festiwalach film "January".

Dokument "Martha", poświęcony jednej z najwybitniejszych pianistek współczesności, Marcie Argerich, zaprezentują reżyser Martin Mirabel i producentka Chantal Bernheim.

Z publicznością spotkają się także Sam McConnell i Brock Yurich, twórcy filmu "Test"; Augusto i Matías Sinay, autorzy "The Trumpeter and the Ghost"; oraz Beppe Tufarulo, reżyser "Fachu".

Film "Kochanek, nie wojownik" zaprezentują odtwórca głównej roli Adam Kubala i František Beleš. Z kolei wśród gości związanych z polskimi produkcjami znajdą się scenarzystka i reżyserka Justyna Bilik oraz producentka Patrycja Strzyżewska.

Warsaw Industry Days

Równolegle z pokazami odbędą się Warsaw Industry Days, skupiające producentów, agentów sprzedaży, programerów i przedstawicieli instytucji filmowych.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Frédéric Boyer z Tribeca Enterprises, Triin Tramberg z Tallinn Black Nights, Daniela Persico związana z festiwalem w Locarno, a także przedstawiciele Eurimages, EAVE, Gaumont, MUBI, festiwalu w Karlowych Warach, Odeskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz międzynarodowych firm sprzedażowych.

Pełny harmonogram spotkań z twórcami dostępny jest na stronie festiwalu. Rozmowy Q&A będą się odbywać po wybranych pokazach przez wszystkie dziesięć dni wydarzenia.

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy należy do grona międzynarodowych festiwali filmowych akredytowanych przez FIAPF. Jego 42. edycja odbędzie się w dniach 9-18 października 2026 roku.

W programie znalazło się 190 tytułów - 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych - prezentowanych podczas 330 seansów. Pełny program, harmonogram spotkań, informacje o festiwalowych lokalizacjach oraz bilety dostępne są na stronie festiwalu.