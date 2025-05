19 minut owacji na stojąco w Cannes. Szykuje się wielki kinowy przebój?

Emocjonalny powrót Joachima Triera na Lazurowe Wybrzeże

Joachim Trier, reżyser znany m.in. z nominowanego do Oscara "Najgorszego człowieka na świecie", ponownie podbił serca publiczności na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jego najnowszy film Sentimental Value miał swoją światową premierę w środę wieczorem w słynnym Grand Théâtre Lumière, gdzie po zakończeniu seansu widzowie nagrodzili go owacją trwającą aż 19 minut. To jeden z najdłużej oklaskiwanych filmów tegorocznego konkursu głównego.

Na czerwonym dywanie pojawiła się cała ekipa twórców: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas oraz Elle Fanning, którzy wspólnie z Trierem zaprezentowali światu tę intymną opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Wzruszona publiczność dała wyraz swojego uznania już po zapaleniu świateł - owacje długo nie cichły.

Film o rodzinie, pamięci i niewypowiedzianych emocjach

Główną bohaterką Sentimental Value jest Nora (w tej roli Reinsve), aktorka, która niespodziewanie odnawia kontakt ze swoim ojcem Gustavem (Skarsgård) - niegdyś cenionym reżyserem. Mężczyzna proponuje córce rolę w swoim nowym filmie, który ma być dla niego powrotem na filmowe salony. Gdy Nora odrzuca ofertę, Gustav angażuje młodą hollywoodzką gwiazdę (Fanning), co prowadzi do serii konfrontacji i napięć między ojcem, córką i jej siostrą Agnes (Lilleaas).

Trier po raz kolejny udowadnia, że potrafi z niezwykłą precyzją i empatią opowiadać o ludzkich relacjach. Jego film porusza tematy przemijania, żalu, niespełnionych ambicji i trudnej sztuki przebaczenia - wszystko to osadzone w świecie sztuki i filmu, który sam w sobie staje się metaforą złożonego życia rodzinnego.

Cannes pod wrażeniem, Neon i Mubi już zadbali o prawa

Choć Festiwal w Cannes nie prowadzi oficjalnego rankingu długości owacji, 19 minut uznaje się za wynik niemal rekordowy. Dla porównania, legendarny "Labirynt fauna" Guillermo del Toro w 2006 roku miał 22-minutową owację. "Sentimental Value" z pewnością dołączył do grona najmocniejszych tytułów tegorocznego festiwalu i poważnych kandydatów do Złotej Palmy.

Za dystrybucję filmu w Ameryce Północnej odpowiada Neon - wytwórnia, która z sukcesami promowała już poprzednie dzieła Triera. Prawa do dystrybucji w innych krajach zakupiła platforma Mubi, co zapowiada szeroką obecność filmu w kinach artystycznych i na festiwalach filmowych na całym świecie. Jeśli reakcje z Cannes są zapowiedzią dalszego odbioru, Sentimental Value może okazać się jednym z najważniejszych europejskich filmów roku.

