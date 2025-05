18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: koncerty, spotkania, pokazy plenerowe

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie - najważniejsza taka impreza na świecie

Krakowski FMF - jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki filmowej - otworzyła specjalna projekcja "Rękopisu znalezionego w Saragossie" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W adaptacji powieści Jana Potockiego niezapomniane kreacje stworzyli m.in. Zbigniew Cybulski, Beata Tyszkiewicz, Gustaw Holoubek czy Iga Cembrzyńska. Zrekonstruowany cyfrowo film zaprezentowano w poniedziałek, 26 maja, w Filharmonii Krakowskiej. Eklektyczną ścieżkę dźwiękową autorstwa Krzysztofa Pendereckiego wykonali: zespół Małe Instrumenty oraz Sinfonietta Cracovia pod batutą Katarzyny Tomali-Jedynak.

"Wojciech Jerzy Has przyszedł na świat sto lat temu w Krakowie i zgodnie z uchwałą Senatu RP jest patronem 2025 roku, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie 18. FMF bez jednego z dzieł reżysera. Wybraliśmy oczywiście Rękopis... ze ścieżką dźwiękową Krzysztofa Pendereckiego. Maestro połączył tu nawiązania do muzyki klasycznej z elektroakustycznymi eksperymentami, tworząc niepowtarzalny klimat, pełen groteski i tajemnicy" - mówił Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które zorganizowało koncert wspólnie z FMF.

Wydarzenie należy do programu polskiej prezydencji w Radzie UE, a partnerami byli 65. Krakowski Festiwal Filmowy oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Zdjęcie FMF 2025: Pokaz filmu "Rękopis znaleziony w Saragossie" w krakowskiej filharmonii / Robert Słuszniak / materiały prasowe

FMF 2025: co w programie?

W różnorodnym programie 18. FMF znajdziemy między innymi występy światowych mistrzów muzyki filmowej: Gabriela Yareda i Gustavo Santaolalli. Największe wydarzenie festiwalu - "La La Land in Concert" - odbędzie się w piątek, 30 maja, w TAURON Arenie Kraków. Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i Chórem Filharmonii Krakowskiej zadyryguje wówczas sam kompozytor: nagrodzony Oscarem Justin Hurwitz.

W tym roku po raz pierwszy Centrum Festiwalowe FMF zorganizowano na Fabrycznej 13, gdzie od piątku 30 maja do niedzieli 1 czerwca czekają bezpłatne aktywności dla miłośników kina i muzyki, a także - w związku z Dniem Dziecka - dla najmłodszych.

Ukoronowaniem intensywnego tygodnia będzie niedzielny koncert "Cinematic Piano: Aleksander Dębicz" w Filharmonii Krakowskiej.

W przestrzeniach festiwalowych w trakcie koncertów można nabyć płytę 18. FMF wydaną przez Magnetic Art Group - w wersji winylowej i CD.

"Znajdą tu Państwo utwory artystów, którzy w tym roku są z nami na scenie - od mistrzowskiej wrażliwości Gabriela Yareda, przez emocjonalne i hybrydowe kompozycje Gustavo Santaolalli do serialu The Last of Us , aż po kipiące swingiem i jazzem tematy z filmu La La Land Justina Hurwitza, które podrywają do tańca. Usłyszą Państwo także wybór opracowań muzyki wirtuoza, aranżera i kompozytora Aleksandra Dębicza. Dziesięć lat temu jego album Cinematic Piano prezentowaliśmy po raz pierwszy właśnie na FMF. Powrót do tego koncertu przez dojrzałego już i utytułowanego twórcę to zarazem hołd dla przeszłości, jak i spojrzenie w przyszłość" - mówi Robert Piaskowski.

W sobotę, 31 maja, festiwal zaprasza do Centrum Kongresowego ICE Kraków na wydarzenie FMF International Gala. Wysłuchamy tam zaaranżowanych specjalnie na FMF utworów Bartosza Chajdeckiego i Pawła Lucewicza. Gratką dla fanów gier wideo będzie z kolei syntezatorowa kompozycja Brunona Lubasa do gry przygodowej "The Invincible", opartej na powieści Stanisława Lema. Usłyszymy też przejmującą muzykę Frederikke Hoffmeier z duńsko-polsko-szwedzkiego dramatu obyczajowego "Dziewczyna z igłą". Dalsza część koncertu zostanie poświęcona w całości Gustavo Santaolalli - jednej z ważniejszych postaci współczesnej muzyki filmowej.



Festiwal Muzyki Filmowej odbywa się w dniach 26 maja - 1 czerwca w Krakowie.