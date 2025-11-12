11 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty zakończył się 16. TAURON American Film Festival. Święto filmów zza oceanu tradycyjnie przyciągnęło tłumy miłośników amerykańskiej kultury. Przez sześć dni widzowie mogli uczestniczyć w dziesiątkach seansów, spotkaniach z twórcami i dyskusjach o najgorętszych premierach. Program imprezy zawierał zarówno najnowsze dzieła uznanych twórców, jak i retrospektywy klasyków - każdy miłośnik kina mógł znaleźć coś dla siebie.

Szczególne emocje wzbudził pokaz filmu "Springsteen: Ocal mnie od nicości" w reżyserii Scotta Coopera - jednej z najgłośniejszych muzycznych biografii ostatnich lat. Produkcja poświęcona Bruce’owi Springsteenowi, skupiona na okresie powstawania jego legendarnego albumu "Nebraska", oczarowała widzów emocjonalnym klimatem i przedstawieniem gwiazdora jako zwykłego człowieka, który - podobnie jak wszyscy - kocha, płacze, wybacza, frustruje się i pragnie odnaleźć sens w życiu. To nie tylko kulisy powstawania jednej z najważniejszych płyt w historii rocka, ale też opowieść o trudnych relacjach rodzinnych, przyjaźni i walce z własnymi demonami.

Reklama

Chcesz poznać szczegóły filmowej produkcji o jednej z największych gwiazd rocka na świecie?

Czytaj więcej:

Relacja z seansu "Springsteen: Ocal mnie od nicości" podczas ostatniego dnia 16. AFF we Wrocławiu