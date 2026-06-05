15. Grand Prix Komeda: pokazy konkursowe, koncerty, goście i spotkania

15. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy

Już w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, rozpocznie się 15. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w festiwalu zapowiedziało wielu znamienitych gości m.in. Anna Seniuk, Jan Englert, Jan Jakub Kolski, Adam Woronowicz, Katarzyna Herman, Roma Gąsiorowska.

Przez tydzień, w dniach od 8 do 13 czerwca, sporo będzie się działo. Zaplanowano m.in. pokazy konkursowe, spotkania, koncerty, wernisaż i warsztaty. Podczas finału poznamy autora najlepszej muzyki w polskim filmie fabularnym.

Oprócz pokazów filmowych, spotkań z twórcami, wystaw, debat i pokazów specjalnych odbędą się koncerty. Festiwal otworzy 8 czerwca koncert muzyki filmowej w wykonaniu Royber Trio w składzie: Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti. Publiczność usłyszy muzykę filmową do głośnych produkcji Wojciecha Smarzowskiego i filmu Pawła Maślony "Kos". 13 czerwca festiwal zakończy koncert Agi Zaryan, uznawanej za jedną z najlepszych wokalistek jazzowych w Polsce.

Konkurs Grand Prix Komeda: siedem filmów

Osią festiwalu niezmiennie jest konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku o statuetkę i nagrodę finansową zawalczą kompozytorzy siedmiu filmów. W konkursie znalazły się filmy (w kolejności alfabetycznej):

"Franz Kafka" - muz. Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, reż. Agnieszka Holland

"Ministranci" - muz. Wojciech Urbański, reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - muz. Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz, reż. Emi Buchwald

"Trzy miłości" - muz. Piotr Szulc "Steez83", reż. Łukasz Grzegorzek

"Wartość sentymentalna" - muz. Hania Rani, reż. Joachim Trier

"Zamach na papieża" - muz. Daniel Bloom, reż. Władysław Pasikowski

"Zapiski śmiertelnika" - muz. Tomasz Gąssowski, reż. Maciej Żak

Wszystkie filmy konkursowe będą pokazane podczas festiwalu, a po projekcjach odbędą się spotkania z ich twórcami. W Ostrowie Wielkopolskim będą obecni kompozytorzy, reżyserzy, aktorzy.

15. Grand Prix Komeda: goście, spotkania, nagroda za całokształt twórczości

Zaproszenie do Ostrowa Wielkopolskiego w tym roku przyjęli doskonale znani aktorzy filmowi i teatralni. m.in. Katarzyna Herman, Adam Woronowicz, Sandra Korzeniak, Roma Gąsiorowska. Poza tym na festiwalu odbędą się spotkania z Anną Seniuk, Janem Englertem, Janem Jakubem Kolskim i Grażyną Błęcką-Kolską.

Goście 15. edycji Grand Prix Komeda M.Szeląg materiały prasowe

Nagrodę Grand Prix Komeda za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk, ceniony kompozytor i promotor muzyki współczesnej. Laureat nagrody jest autorem muzyki do ponad stu filmów: fabuł, dokumentów, animacji. Podczas festiwalu publiczność zobaczy w ramach cyklu "Retrospektywy" dwa filmy z muzyką Jerzego Maksymiuka. Będą to: "Bilet powrotny" w reż. Ewy i Czesława Petelskich (1978) oraz "Sanatorium pod Klepsydrą" w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1973).

"Najważniejszym nazwiskiem w filmografii mistrza Maksymiuka pozostaje Wojciech Jerzy Has. Najważniejszym dokonaniem kompozytora w materii filmowej jest jego muzyka do "Sanatorium pod Klepsydrą", arcydzielnej prozy adaptacji Brunona Schulza. Wspaniałe kompozycje artysty tworzyły także muzyczną i filmową tkankę późniejszych dzieł Wojciecha Jerzego Hasa: "Nieciekawej historii" czy "Pismaka". Jerzy Maksymiuk skomponował także muzykę do dokumentu "Ze snu sen" poświęconego Hasowi" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Grand Prix Komeda.

Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim to wiele wydarzeń okołofilmowych. Dorocznie festiwal otwierany jest wystawą. W tym roku pokazane zostaną plakaty ze zbiorów kolekcjonera Krzysztofa Dydo, a ekspozycja zatytułowana będzie "Komeda. Muzyka i film".

W programie festiwalu przewidziano również seanse filmów z muzyką Krzysztofa Komedy, koncerty muzyki filmowej, wystawy plakatów, debatę filmowców "Nasi laureaci - jakie znaczenie ma nagroda Grand Prix Komeda" oraz warsztaty z improwizacji oraz storytellingu dla początkujących.

15. edycja Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy Grand Prix Komeda odbędzie się w dniach 8-13 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie imprezy.