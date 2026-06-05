15. Grand Prix Komeda: pokazy konkursowe, koncerty, goście i spotkania

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Już 8 czerwca rozpocznie się 15. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy. Jak zawsze będzie to okazja do spotkań z wieloma twórcami, artystami, kompozytorami, aktorami, reżyserami. W Ostrowie Wielkopolskim pojawią się zarówno największe gwiazdy teatru i kina, m.in. Anna Seniuk, Jan Englert, Adam Woronowicz czy Katarzyna Herman, jak i debiutanci, nadzieje polskiego kina i muzyki filmowej.

Logo 15. Grand Prix Komeda – Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy z datą: 8–13 czerwca 2026
15. edycja Grand Prix Komeda 2026materiały prasowe

15. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy

Już w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, rozpocznie się 15. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w festiwalu zapowiedziało wielu znamienitych gości m.in. Anna Seniuk, Jan Englert, Jan Jakub Kolski, Adam Woronowicz, Katarzyna Herman, Roma Gąsiorowska.

Przez tydzień, w dniach od 8 do 13 czerwca, sporo będzie się działo. Zaplanowano m.in. pokazy konkursowe, spotkania, koncerty, wernisaż i warsztaty. Podczas finału poznamy autora najlepszej muzyki w polskim filmie fabularnym.

Oprócz pokazów filmowych, spotkań z twórcami, wystaw, debat i pokazów specjalnych odbędą się koncerty. Festiwal otworzy 8 czerwca koncert muzyki filmowej w wykonaniu Royber Trio w składzie: Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti. Publiczność usłyszy muzykę filmową do głośnych produkcji Wojciecha Smarzowskiego i filmu Pawła Maślony "Kos". 13 czerwca festiwal zakończy koncert Agi Zaryan, uznawanej za jedną z najlepszych wokalistek jazzowych w Polsce.

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Konkurs Grand Prix Komeda: siedem filmów

Osią festiwalu niezmiennie jest konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku o statuetkę i nagrodę finansową zawalczą kompozytorzy siedmiu filmów. W konkursie znalazły się filmy (w kolejności alfabetycznej):

"Franz Kafka" - muz. Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, reż. Agnieszka Holland
"Ministranci" - muz. Wojciech Urbański, reż. Piotr Domalewski
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - muz. Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz, reż. Emi Buchwald
"Trzy miłości" - muz. Piotr Szulc "Steez83", reż. Łukasz Grzegorzek
"Wartość sentymentalna" - muz. Hania Rani, reż. Joachim Trier
"Zamach na papieża" - muz. Daniel Bloom, reż. Władysław Pasikowski
"Zapiski śmiertelnika" - muz. Tomasz Gąssowski, reż. Maciej Żak

Wszystkie filmy konkursowe będą pokazane podczas festiwalu, a po projekcjach odbędą się spotkania z ich twórcami. W Ostrowie Wielkopolskim będą obecni kompozytorzy, reżyserzy, aktorzy.

15. Grand Prix Komeda: goście, spotkania, nagroda za całokształt twórczości

Zaproszenie do Ostrowa Wielkopolskiego w tym roku przyjęli doskonale znani aktorzy filmowi i teatralni. m.in. Katarzyna Herman, Adam Woronowicz, Sandra Korzeniak, Roma Gąsiorowska. Poza tym na festiwalu odbędą się spotkania z Anną Seniuk, Janem Englertem, Janem Jakubem Kolskim i Grażyną Błęcką-Kolską.

Czarno-biały plakat filmu ułożony z portretów kilkudziesięciu osób oraz dużego tytułu „Goście” na środku kompozycji, poniżej którego widnieje lista nazwisk obsady.
Goście 15. edycji Grand Prix KomedaM.Szelągmateriały prasowe

Nagrodę Grand Prix Komeda za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk, ceniony kompozytor i promotor muzyki współczesnej. Laureat nagrody jest autorem muzyki do ponad stu filmów: fabuł, dokumentów, animacji. Podczas festiwalu publiczność zobaczy w ramach cyklu "Retrospektywy" dwa filmy z muzyką Jerzego Maksymiuka. Będą to: "Bilet powrotny" w reż. Ewy i Czesława Petelskich (1978) oraz "Sanatorium pod Klepsydrą" w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1973).

"Najważniejszym nazwiskiem w filmografii mistrza Maksymiuka pozostaje Wojciech Jerzy Has. Najważniejszym dokonaniem kompozytora w materii filmowej jest jego muzyka do "Sanatorium pod Klepsydrą", arcydzielnej prozy adaptacji Brunona Schulza. Wspaniałe kompozycje artysty tworzyły także muzyczną i filmową tkankę późniejszych dzieł Wojciecha Jerzego Hasa: "Nieciekawej historii" czy "Pismaka". Jerzy Maksymiuk skomponował także muzykę do dokumentu "Ze snu sen" poświęconego Hasowi" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Grand Prix Komeda.

Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim to wiele wydarzeń okołofilmowych. Dorocznie festiwal otwierany jest wystawą. W tym roku pokazane zostaną plakaty ze zbiorów kolekcjonera Krzysztofa Dydo, a ekspozycja zatytułowana będzie "Komeda. Muzyka i film".

W programie festiwalu przewidziano również seanse filmów z muzyką Krzysztofa Komedy, koncerty muzyki filmowej, wystawy plakatów, debatę filmowców "Nasi laureaci - jakie znaczenie ma nagroda Grand Prix Komeda" oraz warsztaty z improwizacji oraz storytellingu dla początkujących.

15. edycja Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy Grand Prix Komeda odbędzie się w dniach 8-13 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie imprezy.

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