W ramach otwarcia i zamknięcia największego w Europie Środkowej i Wschodniej święta kina LGBT+ widzowie będą mieli okazję zobaczyć filmy oczekiwane i wysoko ocenione przez krytyków i międzynarodową publiczność. Rozpoczęcie LGBT+ Film Festival uświetni też koncert piosenek z repertuaru Kory i zespołu Maanam. Wszystko w najnowocześniejszym warszawskim kinie KinoGram w Fabryce Norblina.



13. LGBT+ Film Festival: Co na otwarcie?

Pierwszą festiwalową projekcją będzie brazylijski kandydat do Oscara, nominowany też do nagrody Queer Lion oraz laureat nagrody publiczności podczas Venice Days na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, czyli film "Private Desert" w reżyserii Aly’ego Muritiby.

Reklama

Jest to historia Daniela, 40-letni policjanta, który zostaje zawieszony w obowiązkach służbowych. W jego sprawie toczy się wewnętrzne śledztwo. Kiedy Sara, z którą romansował dotąd przez internet, niespodziewanie znika, wyjeżdża w jej poszukiwaniu na drugi koniec kraju. Na miejscu spotyka tajemniczego mężczyznę, który oferuje skontaktowanie go z kobietą pod kilkoma konkretnymi warunkami... Film stawia pytania gdzie przebiega granica między miłością i osobistą wolnością. Czy tytułowa prywatna pustynia to miejsce, które może pomóc w odnalezieniu tej odpowiedzi?

Wieczór otwarcia uświetni także koncert Ramony Rey. Wokalistka wystąpi z repertuarem zespołu Maanam i Kory, która jest bohaterką plakatu tegorocznej edycji LGBT+ Film Festival. W ten sposób organizatorzy uczczą pamięć bohaterki plakatu. Autorką plakatu 13. LGBT+ Film Festival jest Marta Konarzewska - ilustratorka, graficzka, współpracująca z festiwalem od kilku lat.



Zdjęcie Kora na plakacie 13. edycji LGBT+ Film Festival / materiały prasowe

"Na zawsze ikona" - podkreślają organizatorzy LGBT+ Film Festival. "Kora to osobistość, która była dla społeczności LGBT+ w Polsce wielkim wsparciem i prawdziwą sojuszniczką. Zachwycała nie tylko talentem muzycznym, ale również odwagą i postawą życiową, która opierała się na zasadzie poszanowania każdego człowieka. Walczyła o prawa kobiet. Bardzo dziękujemy Kamilowi Sipowiczowi za wsparcie naszej inicjatywy upamiętnienia Kory" - dodają.

13. LGBT+ Film Festival: Co na finał?

Filmem zamknięcia będzie z kolei kanadyjski "Wildhood" w reżyserii Brettena Hannama, prezentowany wcześniej w oficjalnej selekcji Toronto International Film Festival w 2021 roku.

Jego bohaterem jest Link, nastolatek o rdzennym pochodzeniu Mi’kmaw, który oswaja się ze swoją tożsamością seksualną, gdy jego i tak już bardzo chwiejne życie bierze nagle gwałtowny zakręt. Policja przyłapuje go z bratem na kradzieży, co wywołuje wybuch agresji u ich ojca. Gdy Link odkrywa, że jego rzekomo zmarła matka może jednak żyć, chłopcy decydują się uciec z domu. W drodze poznają Pasmaya, którego połączy z Linkiem coś więcej niż etniczne pochodzenie. Czy jednak nieufność Linka wobec innych nie zrujnuje nowej, obiecującej relacji, a także samej misji?



Zdjęcie Kadr z filmu "Wildhood" / materiały prasowe

Pokaz zamknięcia organizowany jest przy wsparciu Ambasady Kanady w Polsce.

Filmy otwarcia i zamknięcia będzie można zobaczyć we wszystkich ośmiu miastach, w których ma odbywać się 13. LGBT+ Film Festival.

13. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 22-29 kwietnia, w ośmiu polskich miastach: Warszawie, Krakowie (9-15 maja), Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Koninie, a następnie online na platformie mojeekino.pl.



LGBT+ Film Festival jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniem kulturalnym prezentującym kinematografię LGBT+ (lesbian, gay, bisexual, transgender).



Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!