12-krotnie nominowany do Oscara aktor gwiazdą filmu na podstawie serii zabawek

"G.I. Joe" to seria zabawek firmy Hasbro, która została zapoczątkowana w 1964 roku. Z czasem doczekała się ona seriali animowanych i komiksów. Dotychczas ukazały się jej trzy pełnometrażowe aktorskie adaptacje - z 2009, 2013 i 2021 roku.

Co wiemy o nadchodzącym filmie z serii "G.I. Joe"?

Szczegóły fabuły nie zostały dotychczas ujawnione. McBride pracuje nad scenariuszem razem z Jeffem Fradleyem i Johnem Carcierim. Wiadomo, że film nie będzie powiązany z serią "Transformers". Możliwość crossovera zasugerowano w "Transformers: Przebudzeniu bestii" z 2023 roku.

Cooper wcieli się w Duke'a, dowódcę polowego zespołu G.I. Joe. Postać pojawiła się po raz pierwszy w 1983 roku i jest jedną z twarzy franczyzy. W filmach "G.I. Joe: Czas Kobry" i "G.I. Joe: Odwet" wcielił się w niego Channing Tatum.

Dla McBride'a będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Wcześniej stał on za kamerą odcinków seriali "Wicedyrektorzy" oraz "Prawi Gamestone'owie".

Najważniejsze role Bradleya Coopera

Cooper jest obecnie jednym z największych nazwisk w Hollywood. Ma na swoim koncie aż 12 nominacji do Oscara: za role pierwszo- i drugoplanowe, scenariusze i produkcję. Do najważniejszych filmów, w których wystąpił, należą trylogia "Kac Vegas", "Poradnik pozytywnego myślenia", "Snajper", "Narodziny gwiazdy", "Licorice Pizza" i "Maestro". Użyczył także swego głosu szopowi Rocketowi w seriach "Avengers" i "Strażnicy Galaktyki". Obecnie pracuje nad prequelem filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Będzie jego gwiazdą i reżyserem.