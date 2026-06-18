"100 dni: Misja Zeus": jest już zapowiedź kontynuacji kinowego hitu

"100 dni: Misja Zeus" - kontynuacja filmu "100 dni do matury"

Film "100 dni do matury" okazał się wielkim hitem w kinach i na platformach streamingowych. Właśnie poinformowano, że zakończono prace na planie kontynuacji i druga część trafi na kinowe ekrany 11 września tego roku.

Jak informuje dystrybutor tytułu, firma Next Film, "100 dni: Misja Zeus" to historia o "dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli".

Tym razem będzie chodziło nie o maturę, ale o znacznie większą sprawę - misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. "Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca" - czytamy w komunikacie.

Pojawił się pierwszy teaser, który pokazuje, czego widzowie mogą spodziewać się po nowym filmie. Wrócą bohaterowie, których publiczność poznała w pierwszej części, ale pojawią się też nowe postaci.

Na ekranie ponownie zobaczymy młodych twórców internetowych i influencerów, którzy zadebiutowali w pierwszej części, a także uznanych aktorów. Część zdjęć do filmu zrealizowano na terenie Parku Rozrywki Energylandia.

Premiera filmu "100 dni: Misja Zeus" została zaplanowana na 11 września 2026 roku.

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O czym opowiadała pierwsza część i kim byli jej bohaterowie?

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

W obsadzie filmu "100 dni do matury" znaleźli się: Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman oraz influencerzy, którzy po raz pierwszy pokazali się na dużym ekranie: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Za reżyserię odpowiadał Mikołaj Piszczan.