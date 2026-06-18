"100 dni: Misja Zeus": jest już zapowiedź kontynuacji kinowego hitu

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Po kasowym sukcesie filmu "100 dni do matury", który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nie było wątpliwości, że powstanie kolejna cześć przygód maturzystów. Właśnie ogłoszono, że produkcja "100 dni: Misja Zeus" trafi na kinowe ekrany 11 września 2026 roku. Tymczasem pojawił się teaser kontynuacji.

"100 dni: Misja Zeus" trafi na ekrany kin 11 września 2026 rokuNEXT FILMmateriały dystrybutora

"100 dni: Misja Zeus" - kontynuacja filmu "100 dni do matury"

Film "100 dni do matury" okazał się wielkim hitem w kinach i na platformach streamingowych. Właśnie poinformowano, że zakończono prace na planie kontynuacji i druga część trafi na kinowe ekrany 11 września tego roku.

Jak informuje dystrybutor tytułu, firma Next Film, "100 dni: Misja Zeus" to historia o "dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli".

Tym razem będzie chodziło nie o maturę, ale o znacznie większą sprawę - misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. "Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca" - czytamy w komunikacie.

Pojawił się pierwszy teaser, który pokazuje, czego widzowie mogą spodziewać się po nowym filmie. Wrócą bohaterowie, których publiczność poznała w pierwszej części, ale pojawią się też nowe postaci.

Na ekranie ponownie zobaczymy młodych twórców internetowych i influencerów, którzy zadebiutowali w pierwszej części, a także uznanych aktorów. Część zdjęć do filmu zrealizowano na terenie Parku Rozrywki Energylandia.

Premiera filmu "100 dni: Misja Zeus" została zaplanowana na 11 września 2026 roku.

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O czym opowiadała pierwsza część i kim byli jej bohaterowie?

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

W obsadzie filmu "100 dni do matury" znaleźli się: Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman oraz influencerzy, którzy po raz pierwszy pokazali się na dużym ekranie: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Za reżyserię odpowiadał Mikołaj Piszczan.

"Tony" [trailer]materiały dystrybutora
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