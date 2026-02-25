10 polskich filmów i seriali z najlepszymi scenariuszami

Nominacje, a potem nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są za produkcje, które miały premierę w minionym roku - w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych. Wręczane już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów.

W 2026 roku zrzeszeni w Gildii zawodowi scenarzyści i scenarzystki wybrali nominowanych, którzy powalczą o tytuł najlepszych polskich autorów i autorek scenariuszy minionego roku.

Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymują w tym roku:

"Dom dobry" - scen. Wojciech Smarzowski

"Dziewczyna z igłą" - scen. Magnus von Horn, Line Langebek

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki

"Ministranci" - scen. Piotr Domalewski

"Utrata równowagi" - scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew

Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego otrzymują z kolei:

"1670", sezon 2 - scen. Jakub Rużyłło

"Aniela" - scen. Paweł Demirski

"Heweliusz" - scen. Kasper Bajon

"Niebo. Rok w piekle" - scen. Jakub Korolczuk

"The Office, sezon 5" - scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha

Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.

Scenarzysta/scenarzystka nie jest duchem

Towarzyszący tegorocznej edycji Nagród GSP plakat nawiązuje do hasła: Scenarzysta (lub scenarzystka) nie jest duchem. Gildia chce w ten sposób pokazać, że za filmowymi opowieściami stoją konkretne osoby, scenarzyści i scenarzystki, których nie widać na ekranie. Są za to bohaterami tegorocznego plakatu. To przypomnienie, kto tak naprawdę tworzy historie, które potem oglądamy na ekranie.

Na dwóch ilustracjach widzimy zeszłorocznych laureatów Nagród GSP: Ninę Lewandowską ("Matki pingwinów") i Michała A. Zielińskiego ("Kos"). Autorką plakatów jest Maria Wytrykus.

Michał Zieliński na plakacie Nagród GSP Maria Wytrykus materiały prasowe

Nagroda GSP dla Dziennikarzy i Dziennikarek

Gildia od początku ma uznanie dla pracy dziennikarzy i dziennikarek, które w swoich materiałach pokazują scenarzystki i scenarzystów. Dlatego w tym roku po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda GSP za docenienie wkładu autorów scenariusza w stworzenie filmu i serialu.

"Nagrodą dla dziennikarzy chcemy nawiązać kontakt z ludźmi, dzięki którym mamy szansę wyjść z szafy w której siedzimy, nie z własnego wyboru. Przy okazji premier czy recenzji filmów najwięcej mówi się o aktorach i reżyserach, a przecież oni mówią głosem scenarzysty, który jest źródłem każdej filmowej opowieści. Jesteśmy ludźmi, którzy mają ciekawe rzeczy do opowiedzenia i chcemy docenić tych, którzy przez swoją uważność doceniają nas, dostrzegając wagę scenariusza i jego rolę całym procesie tworzenia filmu czy serialu" - podkreśla Maciej Sobczyk, Prezes Zarządu GSP.

Zgłoszenia do tej nagrody będą mogli przesyłać członkowie Gildii, a laureat lub laureatka zostanie ogłoszony podczas gali 21 marca.