Głównymi scenarzystami "Doomsday" są Stephen McFeely, współscenarzysta filmów z serii "Avengers" i "Kapitan Ameryka", oraz Michael Waldron, twórca serialu "Loki" i fabuły do "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu". Poza nimi Gildia wymienia także osiem osób, które pracowały nad "dodatkowymi materiałami literackimi": Erica Pearsona, Chrisa McKennę, Erika Sommersa, Jeffa Lovenessa, Andrew Lanhama, Destina Daniela Crettona, Reynoldsa i Jackmana.

Odtwórca roli Deadpoola współtworzył wcześniej historie do drugiej i trzeciej części cyklu o wyszczekanym najemniku. Dla Jackmana, który od 2000 roku wciela się w Wolverine'a, najpopularniejszego z X-Men, jest to pierwszy współtworzony scenariusz w karierze.

Skąd tylu scenarzystów "Avengers: Doomsday"?

Cretton miał początkowo reżyserować piąty film z serii o "Avengers", wtedy noszącej podtytuł "The Kang Dynasty". Scenariusz do niego napisał razem z Lovenessem. Gdy Marvel zdecydował się zwolnić Jonathana Majorsa, aktora wcielającego się w Kanga, a Cretton zrezygnował z funkcji reżysera, postanowiono zmienić antagonistę filmu na Doktora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Nad scenariuszem pracowali wtedy McFeely, McKenna, Sommers i Waldron.

Obecność Reynoldsa i Jackmana wśród autorów dodatkowych materiałów literackich świadczy, że pracowali oni przy "Doomsday". Jednak ich wkład nie był na tyle duży, by Gildia uznała ich za współautorów scenariusza. Nie potwierdzono także, że Deadpool i Wolverine pojawią się w wyczekiwanym filmie.

Kiedy premiera piątego filmu o Mścicielach?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.