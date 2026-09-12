Znamy zwycięzców 83. Festiwalu w Wenecji. Złoty Lew dla "Woman Unknown"

W najważniejszej selekcji 83. MFF w Wenecji znalazły się między innymi najnowsze filmy Wernera Herzoga, Floriana Zellera, Danny'ego Boyle'a i Hirokazu Kore-edy. Uznani twórcy tym razem nie otrzymali żadnych nagród.

"Woman Unknown" to duńsko-szwedzko-łotewska koprodukcja. Poza Złotym Lwem otrzymała także nagrodę dla najlepszej aktorki za występ Mathilde Arcel. Wcieliła się w młodą kobietę, która po zakończeniu drugiej wojny światowej ma wyjść za swojego bogatego pracodawcę. Arcel podziękowała organizatorom festiwalu za reakcję podczas premiery filmu. Pierwsze 15 minut "Woman Unknown" zostało wyświetlonych bez napisów. Decyzją organizatorów seans przerwano i po naprawieniu usterki rozpoczęto go od nowa.

Dla May el-Toukhy to najważniejsze wyróżnienie w karierze. 49-letnia reżyserka tworzy w Danii, a wywodzi się z rodziny o egipskich korzeniach. W 2019 roku nakręciła głośny film "Królowa kier". Stała także za kamerą czterech odcinków serialu Netfliksa "The Crown".

John Malkovich idzie po Oscara

Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał John Malkovich za rolę ekscentrycznego agenta CIA w "Dzikim Koniu Dziewięć" Martina McDonagha. Poprzedni film irlandzkiego reżysera, "Duchy Inisherin", został wyróżniony w tej kategorii za występ Colina Farrella. Krytycy są zgodni, że pokazy w Wenecji były dla Malkovicha początkiem wyścigu po Oscara za rolę pierwszoplanową.

Nagrodę za reżyserię otrzymał urodzony w Rosji Ilya Khrzhanovsky za "DAU". Zadedykował nagrodę ukraińskim członkom ekipy i mieszkańcom Charkowa, w którym powstawał jego film. Wyraził także nadzieję na pokój. Khrzhanovsky sprzeciwiał się rosyjskiej inwazji na Ukrainę od jej pierwszych dni w lutym 2022 roku. Dwa lata później zrzekł się obywatelstwa. Od 2025 roku mieszka w Berlinie.

W czasie festiwalu przyznano dwa honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości. Otrzymali je aktorka Ellen Burstyn oraz aktor, producent, reżyser i scenarzysta George Clooney.

Ilya Khrzhanovsky podczas gali zamknięcia 83. MFF w Wenecji Daniele Venturelli Getty Images

83. MFF w Wenecji bez polskich twórców w Konkursie Głównym

W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. Polski akcent znalazł się w sekcji Horyzonty. Wziął w niej udział film "Cudze rzeczy" w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Ostatecznie nie otrzymał on żadnej nagrody.

Laureatów Złotego Lwa i innych nagród w Konkursie Głównym wybrało jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki. Ceremonię zamknięcia poprowadzili włoscy aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.

Mathilde Arcel na gali zamknięcia 83. MFF w Wenecji Daniele Venturelli Getty Images

Pełna lista zwycięzców 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew: Woman Unknown, reż. May el-Toukhy

Wielka Nagroda Jury: Lee Chang-dong, "Możliwa miłość"

Specjalna Nagroda Jury: "NAZA", reż. Yuval Abraham i Rachel Szor

Srebrny Lew za reżyserię: Ilya Khrzhanovsky, "DAU"

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: Mathilde Arcel, "Woman Unknown"

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: John Malkovich, "Dziki Koń Dziewięć"

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz: Coralie Amedeo, Stéphane Brizé i Olivier Gorce, "A Good Little Soldier"

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora: Malou Khebizi, "A Place to Heal"

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film: "Diane in the Loop", reż. Ann Sirot i Raphaël Balboni

Najlepsza reżyseria: Jacqueline Lentzou, "A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra"

Specjalna Nagroda Jury: "House of the Wind", reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu

Najlepsza aktorka: Laleh Marzban, "Falling House"

Najlepszy aktor: Riccardo Scamarcio, "The Children of the Monkey"

Najlepszy scenariusz: Damiano Femfert i Tommaso Landucci, "The Children of the Monkey"

Najlepszy film krótkometrażowy: "A Few Moments of Happiness", reż. Shaden Safieddine Tazi

Lew przyszłości

Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa za Pierwszy Film: "House of the Wind", reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu

Sekcja Venice Classics

Najlepiej odrestaurowany film: "Long Night in 1943" (1960), reż. Florestano Vancini

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "The Pigeon Ring", reż. Zhang Yuqi i Shixin Tao

Specjalna Nagroda Jury: "Out of the Ashes", reż. Rory Mitchell i Nonny de la Peña

Nagroda za osiągnięcia: "Empire at Sea", reż. Peter Flaherty