Znamy zwycięzców 82. MFF w Wenecji

W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. W Konkursie Głównym był jednak polski akcent. Jedną z producentek „The Testament of Ann Lee” była Klaudia Śmieja-Rostworowska.

O Złotego Lwa walczyło 21 filmów. Wśród nich znalazły się nowe dzieła Yorgosa Lanthimosa, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Kathryn Bigelow, Parka Chan-wooka, Ildikó Enyedi, Benny’ego Safdie’ego i Oliviera Assayasa. Zwycięzców wybrało siedmioosobowe jury pod przewodnictwem Alexandra Payne’a.

Mistrzynią ceremonii zamknięcia była włoska aktorka Emanuela Fanelli. W trakcie festiwalu przyznano dwa Złote Lwy za osiągnięcia życia: dla reżysera Wernera Herzoga i aktorki Kim Novak.

Reklama

Wenecja 2025: najpiękniejsze kreacje na gali zamknięcia festiwalu 1 / 8 Jim Jarmusch Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage

Pełna lista zwycięzców 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew:

Wielka Nagroda Jury:

Specjalna Nagroda Jury:

Srebrny Lew za reżyserię:

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki:

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora:

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz:

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora:

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film:

Najlepsza reżyseria:

Specjalna Nagroda Jury:

Najlepsza aktorka:

Najlepszy aktor:

Najlepszy scenariusz:

Najlepszy film krótkometrażowy: "Without Kelly", reż. Lovisa Sirén

Nagroda im. Luigiego de Laurentisa za Pierwszy Film:

Sekcja Venice Classics

Najlepszy dokument o kinie: "Mata Hari", reż. Joe Beshenkovsky i James Smith

Najlepiej odrestaurowany film: "Bashu, the Little Stranger", reż. Bahram Beizai

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "The Clouds are Two Thousand Meters Up", reż. Singing Chen

Specjalna Nagroda Jury: "Less Than 5GR or Saffron", reż. Négar Motevalymeidanshah

Nagroda za osiągnięcia: "A Long Goodbye", reż. Kate Voet i Victor Maes