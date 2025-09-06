Reklama

Znamy zwycięzców 82. MFF w Wenecji

Oprac.: Jakub Izdebski
Wenecja
38 minut temu

6 września 2025 roku wieczorem zakończył się 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Lista zwycięzców jest akutalizowana.

W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. W Konkursie Głównym był jednak polski akcent. Jedną z producentek „The Testament of Ann Lee” była Klaudia Śmieja-Rostworowska.

O Złotego Lwa walczyło 21 filmów. Wśród nich znalazły się nowe dzieła Yorgosa Lanthimosa, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Kathryn Bigelow, Parka Chan-wooka, Ildikó Enyedi, Benny’ego Safdie’ego i Oliviera Assayasa. Zwycięzców wybrało siedmioosobowe jury pod przewodnictwem Alexandra Payne’a.

Mistrzynią ceremonii zamknięcia była włoska aktorka Emanuela Fanelli. W trakcie festiwalu przyznano dwa Złote Lwy za osiągnięcia życia: dla reżysera Wernera Herzoga i aktorki Kim Novak.

Pełna lista zwycięzców 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew: 

Wielka Nagroda Jury: 

Specjalna Nagroda Jury: 

Srebrny Lew za reżyserię: 

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: 

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: 

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz: 

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora:

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film: 

Najlepsza reżyseria: 

Specjalna Nagroda Jury: 

Najlepsza aktorka: 

Najlepszy aktor: 

Najlepszy scenariusz: 

Najlepszy film krótkometrażowy: "Without Kelly", reż. Lovisa Sirén

Nagroda im. Luigiego de Laurentisa za Pierwszy Film: 

Sekcja Venice Classics

Najlepszy dokument o kinie: "Mata Hari", reż. Joe Beshenkovsky i James Smith

Najlepiej odrestaurowany film:  "Bashu, the Little Stranger", reż. Bahram Beizai

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "The Clouds are Two Thousand Meters Up", reż. Singing Chen

Specjalna Nagroda Jury: "Less Than 5GR or Saffron", reż. Négar Motevalymeidanshah

Nagroda za osiągnięcia: "A Long Goodbye", reż. Kate Voet i Victor Maes

