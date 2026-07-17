"Ink" Danny'ego Boyle'a otworzy Festiwal Filmowy w Wenecji

Nowy film Danny'ego Boyle'a będzie pierwszym, jaki zobaczy publiczność na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jego światowa premiera jest zaplanowana na 2 września.

Kolejne po 28 latach później dzieło Brytyjczyka przybliży historię współpracy Ruperta Murdocha i Larry'ego Lamba, którzy na długo przed nastaniem ery CNN i Fox News, wprowadzili na rynek medialny "The Sun" - najlepiej sprzedający się tabloid na świecie.

Akcja "Ink" będzie rozgrywać się w 1969 roku, czyli w momencie, gdy ich gazeta odnosi gigantyczny komercyjny sukces.

Festiwal Filmowy w Wenecji. Znamy film otwarcia

"Na długo przed Fox News, clickbaitem i Truth Social, na dekady przed Twitterem, Facebookiem, Google i OnlyFans, ci dwaj mężczyźni stworzyli nowy tabloid, który wbrew wszelkim przeciwnościom losu stał się najlepiej sprzedającą się gazetą na świecie. Zuchwały, bezczelny, śmiały: 'The Sun' rzucił wyzwanie establishmentowi i przebudował nasz świat na potrzeby współczesności" - mówił o swoim filmie Danny Boyle. Za scenariusz "Ink" jest odpowiedzialny James Graham.

Obsada openera tegorocznego festiwalu w Wenecji jest naprawdę imponująca. W Ruperta Murdocha wcieli się nominowany do Oscara Guy Pearce ("Brutalista"), a rolę redaktora naczelnego "The Sun", Larry'ego Lamba odegra Jack O'Connell ("Grzesznicy"). W jedną z głównych bohaterek wcieli się również aktorka znana z serialu "The Crown", Claire Foy.

Danny Boyle, który nigdy wcześniej nie miał okazji otwierać weneckiego święta kina, podkreślił, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie. "Byłem na Biennale wiele razy, ale to mój chrzest na festiwalu filmowym - to ogromny zaszczyt być w mieście tak niezwykłej sztuki i otwierać ten wspaniały festiwal moim nowym filmem" - dodał.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2-12 września. Listę filmów konkursowych poznamy zaś 23 lipca.