W Konkursie Głównym 83. MFF w Wenecji znalazło się 21 filmów. Zwycięzców wybrało siedmioosobowe jury. Znaleźli się w nim kompozytor Daniel Blumberg, teoretyk filmu Francesco Casetti oraz reżyserzy Kaouther Ben Hania, Xavier Giannoli, David Pablos i Barbara Ronchi. Na jego czele stanęła Maggie Gyllenhaal, amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka.

Zwycięzcy 83. MFF w Wenecji

Złotego Lwa otrzymał film "Woman Unknown" w reżyserii May el-Toukhy. Historia rozgrywa się w Danii kilka lat po drugiej wojnie światowej. Skupia się na służącej, która ma wyjść za swojego sporo starszego, majętnego pracodawcę. Grająca główną rolę Mathilde Arcel otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Wielka Nagroda Jury, drugie najważniejsze wyróżnienie festiwalu, powędrowała do Lee Chang-donga za "Możliwą miłość". To pierwszy film południowokoreańskiego mistrza od ośmiu lat. Opowiada o dwóch małżeństwach: niedawno zwolnionym mężczyźnie i jego żonie oraz dokumentalistce i jej mężu.

Specjalna Nagroda Jury trafiła do dokumentu "NAZA" Rachel Szor i Yuvala Abrahama. Film, który po swym pierwszym seansie spotkał się z rekordowymi 25-minutowymi owacjami, skupia się na cywilnych ofiarach izraelskich działań w Strefie Gazy.

Jury musiało iść na kompromis w sprawie zwycięzcy?

Według nieoficjalnych informacji, które podał między innymi Jordan Ruimy z bloga "World of Reel", obrady jury były bardzo burzliwe. Jego członkowie dyskutowali przez długi czas, czy nagrodzić Złotym Lwem "Możliwą miłość", czy "NAZA". Za wyróżnieniem dokumentu miała być między innymi Kaouther Ben Hania, autorka głośnego "Głosu Hind Rajab". Nie mogąc dojść do porozumienia, wybrano kompromis w postaci "Woman Unknown".

Oscarowe szanse zwycięzców 83. MFF w Wenecji

Bez względu na to, ile prawdy jest w rewelacjach Ruimy'ego, triumf "Woman Unknown" na 83. MFF w Wenecji jest zaskoczeniem. Czas pokaże, czy Złoty Lew przełoży się na nominacje do kolejnych nagród, w tym Oscarów. Dziennikarze wskazują, że z produkcji biorących udział w weneckim konkursie największe szanse na uznanie Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej mają właśnie "Możliwa miłość", "NAZA" i "Dziki Koń Dziewięć" Martina McDonagha.

Film Lee Chang-donga będzie dystrybuowany w Stanach Zjednoczonych przez Netfliksa. Oczekuje się, że platforma streamingowa wystawi go do walki nie tylko o nominacje dla najlepszego filmu międzynarodowego. "NAZA" jest obecnie faworytem w kategorii najlepszy dokument. Z kolei "Dziki Koń Dziewięć" ma duże szanse, by otrzymać wiele nominacji, w tym za film, reżyserię, scenariusz oraz kreacje aktorskie. Grający główną rolę John Malkovich został uhonorowany za swój występ nagrodą w Wenecji. Obecnie jest faworytem w kategorii aktor pierwszoplanowy.

Nominacje do 99. rozdania Oscarów poznamy 21 stycznia 2027 roku.